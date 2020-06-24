Какой цвет волос будет в тренде этим летом

Нет ничего лучше, чем вынужденный карантин, чтобы у нас появилось желание выглядеть по-новому. Рассказываем какой цвет волос стал ключевым в актуальных запросах у колористов.

Для перешедших на удаленный режим работников, скука началась давно (с тех самых пор, когда старый цвет волос начал мозолить глаза на встречах в Zoom). Так мы и обратили внимание на захватывающий новый оттенок, способный оживить наше закрытое лето своей очевидной яркостью: красный. “Красный цвет – это забытый цвет каждого сезона”, – говорит колорист Джош Вуд, который наблюдал рост спроса на красный оттенки среди своих клиентов и во время консультаций в Zoom, и в салоне до начала карантина.

В настоящее время этот оттенок ориентирован на потребителя – Google сообщил о стопроцентном росте поисков красного цвета волос за последние пару месяцев , но первые признаки роста популярности красных волос можно проследить на подиуме. Например, на показе Alexander McQueen осень-зима 2020, где ответственным за создание нужного оттенка волос был как раз Джош Вуд, волосы моделей были усеяны яркими рыжими прядями, которые перекрывались более темными прядями. Тем временем такие девушки, как Тесс Макмиллан и Дуа Липа стали очевидным сигналом о возвращении тенденции на красные волосы. Дуа Липа, в свою очередь, кажется, решила совершенствовать яркость своих локонов каждые несколько недель.

Это ведь редкость, что рыжие волосы становятся столько привлекательными? Эксперт объясняет это определенным отношением к себе и миру, которое заставляет посмотреть в сторону подобной яркости. “Оглядываясь на историю, вы заметите, что многие знаменитые рыжеволосые, на самом деле, страстно хотят быть такими – у них есть смелость. Рыжий цвет – это самовыражение, и сейчас люди хотят этого больше, чем когда-либо прежде”, – говорит Вуд.

Эта тенденция также не связана с одним конкретным оттенком, поскольку разные оттенки красного работают для разных оттенков кожи. “Рыжий подходит всем, холодный или теплый оттенок”, – объясняет Вуд. Рыжий считается теплым оттенком, но на самом деле существуют и его прохладные вариации. В основе прохладных тонов лежат синие и фиолетовые подтоны, в основе теплых – красные, оранжевые и желтые. Если у вас рыжие волосы и вы хотите улучшить свой цвет, и у вас бледная кожа, обращайте внимание на теплые цвета, в то время как более холодные тона, как правило, лучше подходят для средних и темных оттенков кожи. Учтите, однако, что чем светлее ваши волосы, тем ярче будет результат.

Источник: vogue.ua/

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