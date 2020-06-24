Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 38

Какой цвет волос будет в тренде этим летом

Какой цвет волос будет в тренде этим летом

Нет ничего лучше, чем вынужденный карантин, чтобы у нас появилось желание выглядеть по-новому. Рассказываем какой цвет волос стал ключевым в актуальных запросах у колористов.

Для перешедших на удаленный режим работников, скука началась давно (с тех самых пор, когда старый цвет волос начал мозолить глаза на встречах в Zoom). Так мы и обратили внимание на захватывающий новый оттенок, способный оживить наше закрытое лето своей очевидной яркостью: красный. “Красный цвет – это забытый цвет каждого сезона”, – говорит колорист Джош Вуд, который наблюдал рост спроса на красный оттенки среди своих клиентов и во время консультаций в Zoom, и в салоне до начала карантина.

В настоящее время этот оттенок ориентирован на потребителя – Google сообщил о стопроцентном росте поисков красного цвета волос за последние пару месяцев , но первые признаки роста популярности красных волос можно проследить на подиуме. Например, на показе Alexander McQueen осень-зима 2020, где ответственным за создание нужного оттенка волос был как раз Джош Вуд, волосы моделей были усеяны яркими рыжими прядями, которые перекрывались более темными прядями. Тем временем такие девушки, как Тесс Макмиллан и Дуа Липа стали очевидным сигналом о возвращении тенденции на красные волосы. Дуа Липа, в свою очередь, кажется, решила совершенствовать яркость своих локонов каждые несколько недель.

Рыжеволосая Тесс Макмиллан позирует на заднем дворе со своим псом.

Это ведь редкость, что рыжие волосы становятся столько привлекательными? Эксперт объясняет это определенным отношением к себе и миру, которое заставляет посмотреть в сторону подобной яркости. “Оглядываясь на историю, вы заметите, что многие знаменитые рыжеволосые, на самом деле, страстно хотят быть такими – у них есть смелость. Рыжий цвет – это самовыражение, и сейчас люди хотят этого больше, чем когда-либо прежде”, – говорит Вуд.

Эта тенденция также не связана с одним конкретным оттенком, поскольку разные оттенки красного работают для разных оттенков кожи. “Рыжий подходит всем, холодный или теплый оттенок”, – объясняет Вуд. Рыжий считается теплым оттенком, но на самом деле существуют и его прохладные вариации. В основе прохладных тонов лежат синие и фиолетовые подтоны, в основе теплых – красные, оранжевые и желтые. Если у вас рыжие волосы и вы хотите улучшить свой цвет, и у вас бледная кожа, обращайте внимание на теплые цвета, в то время как более холодные тона, как правило, лучше подходят для средних и темных оттенков кожи. Учтите, однако, что чем светлее ваши волосы, тем ярче будет результат.

Источник: vogue.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мода, стиль

Читайте ещё:

Устаревшие вещи, которые вернулись в моду в 2020 году
23.06.2020 10:09    363
10 табу в одежде для полных женщин
16.06.2020 10:17    390
Дождались лета? Как одеваться в офис в жаркую погоду - 7 легких образов на каждый день
15.06.2020 09:19    258
Названа самая популярная модная вещь за последние 100 лет: она актуальна и в 2020 году
04.06.2020 10:11    484
Какие вещи из прошлого возвращаются в моду в этом году
04.06.2020 09:11    398
Зять привёл на шоу «Модный приговор» свою тёщу, чтобы избавить её от стиля 80х
04.06.2020 09:01    301
С прискорбием информируем: этим летом нас ждут кружевные мужские шорты
03.06.2020 00:40    1171
Эксперты назвали четыре модные комбинации одежды для лета
20.05.2020 09:07    420
Антитренды сезона: 10 образов с кроссовками, от которых стоит отказаться
19.05.2020 09:56    356
Как и с чем носить юбку-миди этим летом: 7 стильных образов на каждый день
15.05.2020 13:10    350
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 