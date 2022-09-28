Какой пылесос выбрать

Для качественной уборки помещений не всегда стоит использовать веник, швабру и воду – пыли окажется много, а эффект – минимальным. Куда лучше воспользоваться профильной техникой в виде бытовых пылесосов, отличных мощностью и надежностью. Но по части конструкции они встречаются разными и важно определиться с лучшим решением.

Циклонные пылесосы

Пылесос без мешка для сухой уборки подойдет, если требуется более тщательная очистка ковра или паласов. Здесь рекомендуется обращать внимание на циклонные версии пылесосов, которые гарантируют вакуум за счет за счет мощного завихрения воздуха.

Такой подход позволяет не терять мощность при наполнении пластикового контейнера. Его особенность – высокая шумность по мере заполнения контейнера, но если его регулярно освобождать, то показатель шумового давления окажется низким.

Важно! Нужно не перегревать такую технику, поскольку двигатель сможет выйти из строя.

Мешковые пылесосы

К настоящей классике можно отнести мешковые пылесосы, которые собирают окружающий пыль и мусор в отдельный мешок. Такая технология позволяет гарантировать необыкновенную компактность техники – имеется двигатель и мешок, в котором за счет вакуума и собирается пыль. Недостаток такой технологии – мощность всасывания падает по мере заполнения мешка, но среди плюсов нужно отметить дешевизну такого оборудования.

Пылесосы с аквафильтром

Для мойки твердых поверхностей в виде кафеля или окна лучше использовать пылесосы с аквафильтром. В них устанавливается дополнительный резервуар с водой, через который проходит загрязненный воздух, мусор остается в воде и далее воздух мелкими пузырьками поднимается наверх и далее поступает в целую сеть воздушных фильтров, где окончательно очищается.

Моющие пылесосы

Часто их путают с версиями с аквафильтрами, но в моющих моделях предусмотрена установка двух емкостей – в одной из них находится моющий раствор, который далее впрыскивается под большим давлением в обрабатывающую поверхность, растворяет весь мусор и грязь и содержимое снова всасывается в другой контейнеры.

Мощность всасывания и фильтры

Приобретать избыточно мощные версии пылесосов (более 1 кВт) не всегда уместно – они оказывают высокую нагрузку на электротехнику дома и провода, включая розетки, могут оплавиться. Порой для домашних нужд оптимально выбирать пылесосы с мощностью всасывания 550 Вт, которые априори отличаются пониженным уровнем шумности и неплохой мощностью. Если еще и техника окажется оснащенной фильтрами HEPA класса H11-H16, способными очищать воздух от мусора в пределах 95-99 процентов, то воздух в помещении не будет иметь характерного запаха, который наблюдался в отношении старых пылесосов.