Какую музыку украинцы чаще всего искали в Shazam: интересная статистика

Сервис по распознаванию музыки Shazam опубликовал рейтинги самых популярных треков первой половины 2019 года. Лидер рейтинга в Украине собрал более 12 миллионов просмотров на YouTube, хотя песне лишь 1 месяц.

Рейтинг поиска Shazam в Украине выглядит следующим образом:

Bbno$ & Y2K – Lalala. Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart. Billie Eilish – bad guy. Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix). Lil Nas X – Old Town Road. Artik & Asti Feat. Артем Качер – Грустный Дэнс. Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix). HammAli & Navai – Прятки. Sub Urban – Cradles.

Bbno$ & Y2K – Lalala: слушайте песню

Мировой рейтинг поиска Shazam. В мировом топе первую строчку занимает трек Shawn Mendes & Camila Cabello-Señorita. Вторая и третья строчки мирового рейтинга совпадают с запросами украинцев: Meduza Feat. Goodboys – Piece Of Your Heart и Billie Eilish – bad guy соответственно. В десятку самых популярных песен по версии Shazam также попал Джастин Бибер с композицией I don'T Care.

Другие номинации Shazam. Самая популярная исполнительница – Билли Айлиш. Лидером в тройке самых популярных музыкантов признан Calvin Harris. Следом идет рэпер Drake и колумбийский исполнитель J Balvin.

Клип исполнителя J Balvin, Bebe Rexha и David Guetta – Say My Name: смотрите видео

Билли Айлиш отметилась и как автор песни, которая дольше всего продержалась в мировых чартах Shazam. Композиция Bad Guy занимала лидирующую позицию в течение 10 недель, став самым запрашиваемым в мире.



Источник: 24tv.ua

