Какую верхнюю одежду выбрать на зиму?

Хорошая зимняя одежда – теплая, красивая, универсальная.

Этим параметрам соответствуют женские зимние куртки, носить которые можно с деловыми и спортивными костюмами. С их помощью создают гармоничные аутфиты с повседневной и гламурной одеждой. Главные преимущества курток:

Максимальный комфорт. Изделие свободного кроя не сковывает движения, подходит для активного отдыха и долгих прогулок.

Большой выбор фасонов, расцветок, вариантов отделки.

Простота ухода.

Зимние куртки с современными наполнителями, как холлофайбер, изософт, термофин, био-пух, не уступают пуховикам по теплоизоляционным свойствам. Такая одежда согреет даже в сильные морозы.

Пуховики

Зимняя верхняя одежда с наполнителем из натурального пуха или пера традиционно считается самой теплой. К достоинствам таких моделей стоит отнести малый вес, благодаря которому в пуховике удобно и комфортно независимо от длины и объемов изделия. Относительный недостаток – сложность ухода. Пуховики нельзя стирать в машинке. Рекомендуется химчистка. Натуральный наполнитель может стать причиной аллергической реакции у людей с предрасположенностью.

Пальто и дафлкоты

Кашемировое пальто – элегантный вариант для почитателей классики. Верхняя одежда из кашемира ассоциируется с образом хорошо одетой, респектабельной женщины. Пальто делает силуэт максимально женственным. Фасоны призваны подчеркивать достоинства женской фигуры. Пальто идеально подходит для деловых и вечерних аутфитов. В актуальном прочтении их носят с одеждой и обувью любого стиля. Классическое пальто в сочетании с утепленными кроссовками – трендовый комплект на каждый день. Дафлкоты отличаются от пальто наличием капюшона, который не помешает в зимние холода.

Шубы и дубленки

Шубы из искусственного меха остаются на пике популярности несколько сезонов подряд. К достоинствам модели относят доступную цену, что никак не сказывается на внешнем виде изделия. Современный искусственный мех выглядит дорого и презентабельно. Изделия из него легко хранить – они не пострадают от моли и повышенной влажности. За ними легко ухаживать – можно стирать в машинке. Шубы из искусственного меха можно увидеть в актуальных коллекциях знаменитых дизайнеров, как Saint Laurent, Sportmax, GIVENCHY, Alberta Ferretti, MAX MARA, Miu Miu, Burberry. Сегодня экошубы с удовольствием носят обычные люди и знаменитости. Дубленки обладают всеми достоинствами шубы. Выбор между этими вариантами – дело личного вкуса и предпочтений.