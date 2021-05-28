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“Камалия бывает злой”: дочки певицы Арабелла и Мирабелла признались, что скрывает их мама

“Камалия бывает злой”: дочки певицы Арабелла и Мирабелла признались, что скрывает их мама

Пока певица Камалия готовилась к выступлению, ведущий развлекал публику и спросил у ее дочерей Мирабеллы и Арабеллы о том, чего публика не знает об их маме. Девочки в один голос начали утверждать, что их мама очень красивая, умная и невероятно добрая.

Однако одна из девочек добавила: "Камалия бывает злой. Особенно, когда мы не хотим ложиться спать".

Ведущий ответил: "О, а это уже интересно".

“Камалия бывает злой”: дочки певицы Арабелла и Мирабелла признались, что скрывает их мама Фото с празднования Дня рождения Камалии

Вот что в комментариях на Ютубе под трансляцией празднования написали поклонники в адрес любимой звезды:

  • Камалия,с днём рождения! Любви и счастья! С уважением, Роман
  • С днём рождения,Камалия!Добра,счастья,удачи ,сил и энергии на долгие годы!
  • Камалия, я тебе вітаю! бажаю тобі зробити спільний концерт з першими співаками території А. багато глядачів цього тобі бажають. одну стару пісню заспівайте, а другу нову!

Отметим, в 2004 году получила звание заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля Песня года. Является основателем шоу-центра "Камалия", который занимается не только её продюсированием, но и проведением гала-концертов, шоу-программ с участием украинских, российских и зарубежных звёзд. В 2003 году Камалия вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура.

Как жена миллиардера выиграла конкурс красоты и стала певицей? История красотки Камалии

Источник: 1 Минута

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