Каменских с букетом в голове скинула с себя всю лишнюю одежду и позировала для фото: Потап не в курсе

Загорелая Настя Каменских после отпуска вплела себе в волосы огромный букет и показала ключицы

Фраза "показать лишнее" вовсе не применима к Насте, так как у нее нет ничего лишнего, она может показать что угодно. Нередко было такое, что она показывала себя во всей красе такой, как ее создала природа.

Также недавно Каменских перед камерой продемонстрировала голый живот, прикрыв лицо цветами. Этот пост стал первым, снятым после возвращения певицы из отпуска, который она провела на Мальдивах.

В предыдущем посте Каменских опубликовала фото с мужем, продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко (Потапом) и сообщила, что они покидают остров и возвращаются домой.

Боль и любовь Потапа и Насти: чувства, которые скрывали, работа с бывшей женой ПТП, когда будут дети

Секрет счастья Потапа и Насти - точно в тишине. Поэтому они не раскрывали свои связи почти 10 лет. Но скрывали они не только свой союз, но и боль - у каждого свою.

В нашем видео на Ютуб-канале мы разобрались в подробностях этих страстей, и интересно рассказали вам.

Как оказалось, сначала дуэта Потапа и Насти могло бы не быть, ведь после первой встречи они друг другу вообще не понравились, а когда сотрудничество все таки сложилось, у них начались терки, и доходило даже до ненависти.

Они не раз расходились, но талант и влечение оставалось, поэтому сейчас они так ярко светят на украинском пьедестале.

Источник: 1 Минута