Каменских с Мальдив переметнулась на канал “Украина” и втиснула свои формы в очень тесное красное платье

В связи с этим Настя Каменских посветила в Инстаграм-блоге красным тесным платьем, которое перетягивает ее "шары"

Несмотря на то, что съемки канал "Украина" проводил еще до Нового года, выпускать программу начали только сейчас.

В этом платье Настя Каменских пришла на один из выпусков шоу "Маска" на телеканале Украина. Звездными судьями стали певицы Оля Полякова и Настя Каменских, а также украинские артисты Андрей Данилко и Дзидзьо.

"Уже сегодня! Долгожданная премьера невероятно красивого, фееричного и таинственного шоу", — написала супруга Алексея Потапенко, которая прямо сейчас вместе со своим мужем отдыхает на Мальдивских островах.

Напомним, на днях Настя Каменских устроила горячие танцы, которые всколыхнули все мальдивские острова.

Она исполнила тверк в мини-юбке. Певица смогла взбудоражить пользователей Сети своими округлыми бедрами.

Видео собрало почти полтора миллиона просмотров.

Также Настя не может прожить ни дня, чтобы не похвастаться своими купальниками. Их на Мальдивы Настя взяла минимум пять, и все разного цвета.

Судя по Инстаграм-ленте, ее самый любимый — это розовый. В нем она и завтракает, и в бассейне нежится, и утром бегает по берегу.

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Источник: 1 Минута