Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 51

Канье Уэст официально представил новую девушку

Канье Уэст официально представил новую девушку

Совсем недавно Канье Уэст расстался со своей женой Ким Кардашьян и хотел вернуть её, а на днях официально вышел в свет с новой девушкой.

Пара Кардашьян и Уэста была самой яркой и стильной среди звезд шоу-бизнеса и многие поклонники были разочарованы, когда узнали о их разводе.

Не смотря на уговоры Канье вернуться назад, Ким все таки подала на развод и завела новый роман. Уэст также не остался один и на днях представил свою новую девушку. Избранницей известного репера и дизайнера стала актриса Джулия Фокс.

Пара уже сходила на несколько свиданий и даже сделала совместную фотосессию. Предлагаем посмотреть фотографии, а также познакомиться ближе с новой девушкой Уэста.

 

Канье стал стилистом этой импровизированной фотосессии в отеле.

Также пара сделала красивые совместные снимки, которые уже облетели сеть.

 

Джулия актриса, однако, громких проектов в её карьере еще не было, но роман с Канье точно даст ей мощный толчок.

Источник: cursorinfo.co.il/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Группа "Тартак" распалась без Положинского
20.01.2022 17:10    352
Регина Тодоренко о разводе с Владом Топаловым: "Как раньше, уже не будет"
19.01.2022 15:33    574
Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз
19.01.2022 15:13    423
Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькою
19.01.2022 10:03    540
Іраклі Макацарія підкорив романтичним фото з коханою: дівчина позувала без макіяжу
17.01.2022 10:50    447
"Хвойда-тур": Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине
14.01.2022 10:45    665
Продюсер "Танцев со звездами" назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц
14.01.2022 10:28    608
Стало відомо, як сини співачки Брітні Спірс ставляться до її 27-річного нареченого
14.01.2022 10:10    378
«Доживает свои последние дни»: Джек Николсон тяжело болен
13.01.2022 13:46    720
Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram
13.01.2022 13:39    431
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 