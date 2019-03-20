Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 38

Канны снова отказались от фильмов Netflix

Канны снова отказались от фильмов Netflix

Каннский кинофестиваль второй год подряд отказывается от фильмов производства Netflix. А это означает одно - никакого "Ирландца" Мартина Скорсезе в программе.

Судя по всему, Канны также останутся без новых фильмов Стивена Содерберга, Ноа Баумбака, братьев Сафди, пишет The Guardian.

Напомним, что фестиваль целенаправленно отказывается брать фильмы стримингових сервисов из-за нового правила, согласно которому картины, которых не было во французском прокате, не могут попасть в программу Канн. Представители Netflix неоднократно пытались найти точки соприкосновения с руководством фестиваля, однако ни одна встреча не привела к компромиссу.

Очередной Каннский кинофестиваль стартует 14 мая 2019 года.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

Люку Бессону исполнилось 60: все о культовом режиссере
19.03.2019 09:40    120
Джеймс Бонд пересядет на электрокар в новом фильме
18.03.2019 11:05    169
Джоан Роулинг рассказала, кто был любовником Дамблдора в «Гарри Поттере»
18.03.2019 10:17    201
У Харкові проходить фестиваль американського кіно (ВІДЕО)
16.03.2019 09:19    133
Кира Найтли сыграла песню Despasito на своих зубах
15.03.2019 11:20    174
Юный король, животные и каникулы: что посмотреть в кино на этой неделе
13.03.2019 09:51    179
Люк Перри после 12 лет совместной жизни ничего не завещал невесте
11.03.2019 13:36    249
У Києві відбувся прем'єрний показ музичної комедії "Гуцулка Ксеня"
09.03.2019 11:03    151
Появился трейлер сериала "Благие знамения" по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана
08.03.2019 07:45    138
Netflix экранизирует "Сто лет одиночества" Маркеса
07.03.2019 09:35    154
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 