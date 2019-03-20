Канны снова отказались от фильмов Netflix
Каннский кинофестиваль второй год подряд отказывается от фильмов производства Netflix. А это означает одно - никакого "Ирландца" Мартина Скорсезе в программе.
Судя по всему, Канны также останутся без новых фильмов Стивена Содерберга, Ноа Баумбака, братьев Сафди, пишет The Guardian.
Напомним, что фестиваль целенаправленно отказывается брать фильмы стримингових сервисов из-за нового правила, согласно которому картины, которых не было во французском прокате, не могут попасть в программу Канн. Представители Netflix неоднократно пытались найти точки соприкосновения с руководством фестиваля, однако ни одна встреча не привела к компромиссу.
Очередной Каннский кинофестиваль стартует 14 мая 2019 года.
Источник: prm.ua