Канны снова отказались от фильмов Netflix

Каннский кинофестиваль второй год подряд отказывается от фильмов производства Netflix. А это означает одно - никакого "Ирландца" Мартина Скорсезе в программе.

Судя по всему, Канны также останутся без новых фильмов Стивена Содерберга, Ноа Баумбака, братьев Сафди, пишет The Guardian.

Напомним, что фестиваль целенаправленно отказывается брать фильмы стримингових сервисов из-за нового правила, согласно которому картины, которых не было во французском прокате, не могут попасть в программу Канн. Представители Netflix неоднократно пытались найти точки соприкосновения с руководством фестиваля, однако ни одна встреча не привела к компромиссу.

Очередной Каннский кинофестиваль стартует 14 мая 2019 года.

Источник: prm.ua

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