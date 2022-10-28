Капсульные кофе-машины: преимущества и особенности

В современном мире кофе играет очень важную роль в жизни человека. Большинство людей просто не могут начать свое утро без чашки кофе. С каждым годом употребление кофе стремительно увеличивается.

Многие кофеманы предпочитают пить качественный напиток, не переплачивая. Отличным домашним вариантом будет капсульная кофемашина. Этот вполне бюджетный вариант может заменить напиток с любимой кофейни. Но перед любой покупкой нужно тщательно изучить принцип работы, а также и все положительные стороны и особенности. Самые популярные - капсулы nescafe dolce gusto. Ниже рассмотрим наиболее продаваемые позиции товара.

Самые распространенные типы капсул:

Lavazza blue

Tassimo

Espresso point

Caffitaly system

IperEspresso

A Modo Mio

таких брендов как

Lavazza Nespresso Carraro Nescafe Gimoka Dolce Aroma Boseco Jacobs Jurado L'OR ILLY Starbucks Fineberry Julius Meinl Alvorada

Принцип работы

Для такой кофемашины нужны специальные капсулы, в которых находится молотый кофе. Как видно из перечня выше, в продаже можно встретить большой ассортимент вкусов и видов этих самых капсул.

Обычно их изготавливают из алюминия или пластика. Внутри нее находится специальный бумажный фильтр, который не даст кофейной гуще попасть в чашку.

Научиться пользоваться капсульной кофемашиной очень просто. Достаточно налить воды в специальный для этого контейнер, вставить капсулу и нажать кнопку. После этого аппарат прокалывает капсулу и пропускает через нее горячую воду. Через пару минут напиток уже будет готов.

Преимущества

Практичность. Такие кофемашины требуют мало физических затрат, особенно после приготовления кофе. Аппараты не нуждаются в уборке после работы.

Верная дозировка компонентов. В одной капсуле все ингредиенты собраны в нужном количестве, поэтому каждая чашка будет выходить отменной.

Отсутствует кофейная гуща. Как уже упоминалось, в капсуле есть специальный фильтр, который не пропускают гущу в чашку.

Особенности

Особенности использования также имеются.

Бесконтрольность. Многие опытные пользователи кофемашин знают все нюансы приготовления кофе, какая должна быть вода по температуре. В такой кофемашине это контролировать невозможно, как и все остальные функции более профессиональных аппаратов.

Покупка капсул. Хоть на рынке сейчас их большое количество, все подряд капсулы покупать нельзя. В основном всегда необходимо брать только капсулы той же фирмы, что и кофемашина. Это не совсем удобно, так как выбор кофе сужается.

Цена. Для заядлых кофеманов покупать капсулы не такое уж и дешевое удовольствие, так как цены стремительно на них растут.

При столь большом ассортименте решать вам. Если аппарат приобретается для небольшой семьи или маленькой компании, то выбор может пасть на капсульную кофемашину. Кофе в капсулах считается одним из лучших, но существует еще множество способов его приготовления.