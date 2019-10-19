Капуцин из Харьковского зоопарка отметил 30-летний юбилей

В Харьковском зоопарке сегодня, 19 октября, отмечает день рождения бурый капуцин Гномик. У него юбилей – 30 лет, возраст для бурых капуцинов почтенный, хотя эти приматы часто доживают и до 45 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

По информации пресс-службы, в качестве подарка Гномику приготовили угощение в виде аппетитной открытки–смокинга. Основой послужила пекинская капуста. На ней был выложен смокинг из помидоров, огурцов, сладкого перца, воротник – пласты моркови. И, конечно же, галстук-бабочка из тыквы и яйца. Картину украсили кусочками банана, яблока, лимона, апельсина, киви, а также шиповником, арахисом, виноградом и веточками петрушки. Акцентом картины стало число 30 из тыквы на подушечке из сушеного чернослива.

Также в зоопарке отметили, что капуцин из всего разнообразия рациона отдает предпочтение винограду, яйцам, орехам и насекомым - саранче, мучному червю.

"Сейчас Гномик живет с самочкой Гелей, ей 17 лет. В их семье он главный, а чтобы самочка чаще обращала на него своё внимание, он натирает себя травами и другими растениями с сильным запахом. Увы, потомства у Гномика нет. Зато он обладает хорошей памятью, весьма избирательно относится к людям, выделяет любимых и нелюбимых", - рассказали в зоопарке.





Агентство Телевидения Новости