Капустный пирог с мягким и воздушным тестом: необычный способ приготовления вкуснейшей начинки

Рецепт капустного пирога – ингредиенты

Сдобное тесто:

Мука – 300 г

Молоко или вода – 50 мл (или смесь молока и воды)

Прессованные дрожжи – 10 г (или 4 г сухих)

Сахар – 20 г

Соль – 4 г

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло – 35 г

Молоко – 1 ст. л

Капустная начинка:

Белокочанная капуста – 500 г

Вареные яйца – 2 шт.

Молоко – 60 мл

Сливочное масло – 70 г

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Укроп, черный перец

Пошаговый рецепт приготовления капустного пирога

В молоке (воде) растворить дрожжи. Смесь вылить в миску, всыпать сахар. Яйцо взбить в отдельной миске. Затем 1,5 столовых ложки оставить для смазывания пирога. Остальное добавить в дрожжевую смесь. Размешать все до однородности, чтобы сахар полностью растворился.

Затем добавить муку и соль. Замесить тесто. Когда оно соберется в комок, понемногу вмешать мягкое сливочное масло (тесто станет мягким, гладким, и не будет липнуть к рукам). Переложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пленкой, оставить при комнатной температуре на 1,5 часа.

Как приготовить вкусную капустную начинку?

Капусту нашинковать, переложить в сковороду. Добавить сахар, соль и размять руками.

Влить молоко, добавить сливочное масло. Готовить капусту на среднем огне. Когда масло растает, убавить огонь, накрыть крышкой. Готовить еще 15 минут.

Готовую капусту смешать с рубленым укропом и яйцами, которые нужно нарезать кубиками. Добавить специи по вкусу.

Капустная начинка

Дно формы застелить пергаментом, а бока смазать сливочным маслом. Тесто разделить на две неравных части. Большую часть раскатать в тонкий круг толщиной 5 мм. Перенести в форму, и сделать небольшие бортики. Диаметр формы 26-28 см.

На тесто выложить остывшую капустную начинку. Вторую, меньшую, часть теста раскатать в круг. Затем накрыть начинку. Защипнуть края, лишнее тесто можно отрезать, и сделать декор для пирога. Подробно рецепт смотрите в видео . Сверху сделать несколько отверстий для выхода пара. Пирог накрыть пленкой, оставить на 40 минут.

Яичную смесь, которая осталась, смешать с молоком. Затем смазать пирог, также можно посыпать кунжутом. Отправить выпекаться 35-40 минут при 190 градусов.

Подавать теплым. Приятного аппетита!

Капустный пирог

Источник: 1 Минута