Капустный пирог с мягким и воздушным тестом: необычный способ приготовления вкуснейшей начинки
Рецепт капустного пирога – ингредиенты
Сдобное тесто:
- Мука – 300 г
- Молоко или вода – 50 мл (или смесь молока и воды)
- Прессованные дрожжи – 10 г (или 4 г сухих)
- Сахар – 20 г
- Соль – 4 г
- Яйца – 1 шт.
- Сливочное масло – 35 г
- Молоко – 1 ст. л
Капустная начинка:
- Белокочанная капуста – 500 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Молоко – 60 мл
- Сливочное масло – 70 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Укроп, черный перец
Пошаговый рецепт приготовления капустного пирога
В молоке (воде) растворить дрожжи. Смесь вылить в миску, всыпать сахар. Яйцо взбить в отдельной миске. Затем 1,5 столовых ложки оставить для смазывания пирога. Остальное добавить в дрожжевую смесь. Размешать все до однородности, чтобы сахар полностью растворился.
Затем добавить муку и соль. Замесить тесто. Когда оно соберется в комок, понемногу вмешать мягкое сливочное масло (тесто станет мягким, гладким, и не будет липнуть к рукам). Переложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пленкой, оставить при комнатной температуре на 1,5 часа.
Как приготовить вкусную капустную начинку?
Капусту нашинковать, переложить в сковороду. Добавить сахар, соль и размять руками.
Влить молоко, добавить сливочное масло. Готовить капусту на среднем огне. Когда масло растает, убавить огонь, накрыть крышкой. Готовить еще 15 минут.
Готовую капусту смешать с рубленым укропом и яйцами, которые нужно нарезать кубиками. Добавить специи по вкусу.
Капустная начинка
Дно формы застелить пергаментом, а бока смазать сливочным маслом. Тесто разделить на две неравных части. Большую часть раскатать в тонкий круг толщиной 5 мм. Перенести в форму, и сделать небольшие бортики. Диаметр формы 26-28 см.На тесто выложить остывшую капустную начинку. Вторую, меньшую, часть теста раскатать в круг. Затем накрыть начинку. Защипнуть края, лишнее тесто можно отрезать, и сделать декор для пирога. Подробно рецепт смотрите в видео. Сверху сделать несколько отверстий для выхода пара. Пирог накрыть пленкой, оставить на 40 минут.
Яичную смесь, которая осталась, смешать с молоком. Затем смазать пирог, также можно посыпать кунжутом. Отправить выпекаться 35-40 минут при 190 градусов.
Подавать теплым. Приятного аппетита!
Капустный пирог
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