Карри из запеченных баклажанов и томатов
Если вы хотите порадовать своих близких чем то необычным и вкусным, то этот рецепт для вас.
Ингредиенты
600 г молодых баклажанов, нарезанных кружочками
3 столовые ложки оливкового масла
2 мелко нарезанные луковицы
2 измельченных зубчика чеснока
1 чайная ложка гарам масала
1 чайная ложка куркумы
1 чайная ложка молотого кориандра
400мл банка нарезанных помидоров
400 мл кокосового молока
щепотка сахара (по желанию)
1/2 небольшой упаковки кориандра, крупно нарезанного
рис или чапати, чтобы служить
Аппетитное блюдо
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Бросьте баклажаны в форму для запекания с 2 столовыми ложками оливкового масла, хорошо приправьте и разложите. Жарьте 20 минут или до темно-золотистого цвета и мягкости.
Шаг 2
Нагрейте оставшееся масло в жаростойкой сковороде или огнеупорной посуде и готовьте лук на среднем огне 5-6 минут до размягчения. Вмешайте чеснок и специи в течение нескольких минут, пока специи не испустят свой аромат.
Шаг 3
Добавьте помидоры, кокосовое молоко и жареные баклажаны и доведите до слабого кипения. Варить на медленном огне 20-25 минут, снимая крышку на последние 5 минут, чтобы соус загустел. Добавьте немного приправ, если хотите, и щепотку сахара, если это необходимо. Перемешайте большую часть кориандра. Подавать с рисом или чапати, посыпав оставшимся кориандром.
Источник: 1 Минута