Карри из запеченных баклажанов и томатов

Ингредиенты

Если вы хотите порадовать своих близких чем то необычным и вкусным, то этот рецепт для вас.

600 г молодых баклажанов, нарезанных кружочками

3 столовые ложки оливкового масла

2 мелко нарезанные луковицы

2 измельченных зубчика чеснока

1 чайная ложка гарам масала

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка молотого кориандра

400мл банка нарезанных помидоров

400 мл кокосового молока

щепотка сахара (по желанию)

1/2 небольшой упаковки кориандра, крупно нарезанного

рис или чапати, чтобы служить

Аппетитное блюдо

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Бросьте баклажаны в форму для запекания с 2 столовыми ложками оливкового масла, хорошо приправьте и разложите. Жарьте 20 минут или до темно-золотистого цвета и мягкости.

Шаг 2

Нагрейте оставшееся масло в жаростойкой сковороде или огнеупорной посуде и готовьте лук на среднем огне 5-6 минут до размягчения. Вмешайте чеснок и специи в течение нескольких минут, пока специи не испустят свой аромат.

Шаг 3

Добавьте помидоры, кокосовое молоко и жареные баклажаны и доведите до слабого кипения. Варить на медленном огне 20-25 минут, снимая крышку на последние 5 минут, чтобы соус загустел. Добавьте немного приправ, если хотите, и щепотку сахара, если это необходимо. Перемешайте большую часть кориандра. Подавать с рисом или чапати, посыпав оставшимся кориандром.

Источник: 1 Минута