Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час
Сытный и вкусный ужин можно приготовить всего за час. Это доказывают кулинарные блогеры, которые предлагают украинцам разбавить привычный рацион запеканкой из картофеля и мяса.
Ароматная картофельная запеканка – одно из тех блюд, которые очень понравятся и взрослым, и детям. Кроме этого, эксперты по правильному питанию уверяют, что этот рецепт – отличная альтернатива жареному мясу с гарниром.
Как приготовить картофельную запеканку с мясом: рецепт
Вкусная картофельная запеканка: рецепт блюда
Ингредиенты:
мясной фарш – 600 г,
картофель – 7 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
помидоры – 2 шт.,
томатная паста – 3 ст. л.,
сыр твердый – 100 г,
соль и перец по вкусу.
1. Картофель отварить в мундирах. Овощ очистить от кожи и порезать кружочками.
2. В сковороде обжарьте мелко порезанный лук, к которму добавьте фарш. Для блюда выбирайте то перемолотое мясо, которое больше всего вам подходит. Доведите фарш до полной готовности и добавьте специй (соли и перца по вкусу). По завершению жарки добавьте потертый чеснок. Протушите мясо с томатной пастой в течение 2 – 3 минут.
3. На форму для запекания выложите нарезанный картофель. Кулинары советуют смазать посудину маслом. Залейте картофель томатно-мясной смесью, поверх которой выложите нарезанные кружочками помидоры. На блюдо выложите потертый сыр. Готовьте запеканку в течение 20 минут при 180 градусах.
Источник:24tv.ua