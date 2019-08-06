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Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час

Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час

Сытный и вкусный ужин можно приготовить всего за час. Это доказывают кулинарные блогеры, которые предлагают украинцам разбавить привычный рацион запеканкой из картофеля и мяса.

Ароматная картофельная запеканка – одно из тех блюд, которые очень понравятся и взрослым, и детям. Кроме этого, эксперты по правильному питанию уверяют, что этот рецепт – отличная альтернатива жареному мясу с гарниром.

Как приготовить картофельную запеканку с мясом: рецепт

Картофельная запеканка с мясом: рецепт вкусного ужина за час
Вкусная картофельная запеканка: рецепт блюда

Ингредиенты:
мясной фарш – 600 г,
картофель – 7 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
помидоры – 2 шт.,
томатная паста – 3 ст. л.,
сыр твердый – 100 г,
соль и перец по вкусу.

1. Картофель отварить в мундирах. Овощ очистить от кожи и порезать кружочками.

2. В сковороде обжарьте мелко порезанный лук, к которму добавьте фарш. Для блюда выбирайте то перемолотое мясо, которое больше всего вам подходит. Доведите фарш до полной готовности и добавьте специй (соли и перца по вкусу). По завершению жарки добавьте потертый чеснок. Протушите мясо с томатной пастой в течение 2 – 3 минут.

3. На форму для запекания выложите нарезанный картофель. Кулинары советуют смазать посудину маслом. Залейте картофель томатно-мясной смесью, поверх которой выложите нарезанные кружочками помидоры. На блюдо выложите потертый сыр. Готовьте запеканку в течение 20 минут при 180 градусах.


Источник:24tv.ua 

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Темы: кухня, ужин

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