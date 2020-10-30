Картофельные бомбочки в духовке: как приготовить изысканную закуску из недорогих продуктов

Ингредиенты:

Крупный картофель – 2 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Соль, сухой чеснок

Панировка:

Панировочные сухари – 4 ст. л.

Кунжут – 1 ст. л.

Соль, орегано

Растительное масло – 2 ст. л.

Приготовление (видео-рецепт):

Картофель и яйца отварить. Затем картофель очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

Плавленые сырки и яйца тоже натереть и смешать с картофелем. Добавить соль и чеснок, перемешать.

Руки смазать растительным маслом и сформовать небольшие шарики.

В миске соединить панировочные сухари, специи, кунжут и растительное масло. Затем каждый шарик обвалять в панировке.

Картофельные бомбочки переложить на противень, смазанный подсолнечным маслом. Запекать в духовке около 15 минут при 180 ℃. Должна появиться красивая золотистая корочка.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута