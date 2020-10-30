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Картофельные бомбочки в духовке: как приготовить изысканную закуску из недорогих продуктов
Ингредиенты:
- Крупный картофель – 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Соль, сухой чеснок
Панировка:
- Панировочные сухари – 4 ст. л.
- Кунжут – 1 ст. л.
- Соль, орегано
- Растительное масло – 2 ст. л.
Приготовление (видео-рецепт):
Картофель и яйца отварить. Затем картофель очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
Плавленые сырки и яйца тоже натереть и смешать с картофелем. Добавить соль и чеснок, перемешать.
Руки смазать растительным маслом и сформовать небольшие шарики.
В миске соединить панировочные сухари, специи, кунжут и растительное масло. Затем каждый шарик обвалять в панировке.
Картофельные бомбочки переложить на противень, смазанный подсолнечным маслом. Запекать в духовке около 15 минут при 180 ℃. Должна появиться красивая золотистая корочка.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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