Картофельные ватрушки с мясной начинкой: вкусный перекус для всей семьи. Очень сытно

Блюдо интересное и несложное в приготовлении. К мясной начинки можно добавить жареные грибы или маринованные огурцы, мелко нарезанные. Ватрушки очень аппетитные.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

лук – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

соль, перец по вкусу

мука – 2 ст. л. с горкой

фарш куриный – 250 г

свинина ошеек – 150 г

сало – 200 г (по желанию)

сыр – 200 г

майонез – 1-2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Картофель отварить в подсоленной воде. Остудить и только потом размять толкушкой.

Добавить одно яйцо, соль, перец и перемешать.

В картофельное пюре всыпать муку и перемешать ложкой. Получается мягкое картофельное тесто, из которого можно приготовить зразы.

Репчатый лук мелко нарезать, свинину нарезать небольшими кусочками. Затем мясо и лук соединить с куриным фаршем. Поперчить и посолить по вкусу, перемешать.

В фарш добавить майонез и снова перемешать.

Взять немного картофельного теста, обвалять в муке. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Бумагу для выпечки смазать растительным маслом.

Затем сформовать ватрушки, на каждую выложить мясную начинку. Взбитым яйцом смазать картофельные бортики. Сверху присыпать сыром, натертым на мелкой терке.

Запекать картофельные ватрушки 20-30 минут в разогретой духовке до 170-180 градусах.

Источник: 1 Минута