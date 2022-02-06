Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 137

Картридж для старой игровой приставки продали за полмиллиона долларов

Картридж для старой игровой приставки продали за полмиллиона долларов

Картридж с игрой John Madden Football 1990 года продали на аукционе Heritage Auctions в США за 480 тысяч долларов. Лот установил рекорд по цене в своем сегменте.

Об этом сообщает United Press International.

С молотка ушла запечатанная копия симулятора американского футбола, созданная для приставки Sega Genesis. Эта игра стала второй в своей серии. Она выпускается и на сегодняшний день.

По словам представителя аукционного дома, лот поступил на торги из офиса тренера и комментатора Джона Мэддена в честь которого названа популярнейшая серия игр. Поэтому он стал таким ценным.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: компьютер

Читайте ещё:

Microsoft посоветовала реже выключать компьютеры с Windows
03.02.2022 10:10    469
После провала российского процессора «Эльбрус» Москва решила притормозить с импортозамещением
18.01.2022 08:12    355
TSMC потратит рекордные $44 млрд в 2022 году на расширение производства микросхем
17.01.2022 09:23    383
Нейросеть нашла 400 видов летучих мышей, которые могут переносить неизвестные коронавирусы
13.01.2022 07:33    359
Нанопроволока вместо жесткого диска: ученые создали новый носитель информации
01.01.2022 08:52    587
Как искусственный интеллект попытался прогнозировать правонарушения и к чему это привело
21.12.2021 10:12    548
Швейцарцы используют роботов и искусственный интеллект для созданиях собственных «висячих садов Семирамиды»
27.11.2021 10:38    660
Єдиний стандарт зарядки не з’явиться навіть творці USB проти
23.11.2021 09:05    499
Ферма в Китае введет систему распознавания козьих морд
20.11.2021 07:45    483
Microsoft рассказала, сколько будет поддерживать Windows 10
19.11.2021 09:56    600
Загрузка...
 