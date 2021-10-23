Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел
Этим летом они выпустили коллекцию одежды, которая нашла своего покупателя. Их совместной одеждой были довольны все модницы страны, поэтому на легких летних платьях они решили не останавливаться.
Осадчая и Тан выпустили совместную коллекцию осенней одежды
Презентация состоялась в Киеве 22 октября.
На мероприятии побывали представители 24 канала, поэтому используем в данной статье их материалы.
Отметим, что новая коллекция звезд получила название Timeless. Андре Тан, комментируя свою новую коллекцию, отметил, что он хотел, чтобы его коллекция была не только модной в этом сезоне, а еще и сохраняла свою актуальность "веками".
Для этого он использовал одежду с бежево-белыми цветовыми оттенками и цветом сладкой кукурузы.
Среди знаменитых людей, которые посетили мероприятие — фитнес-тренер, блогер, диетолог Анита Луценко. Она говорит, что такие наряды ей по душе.
Также на вечеринку-презентацию к Екатерине Осадчей и Андре Тану пришла экс-жена Вячеслава Узелкова, тренер "Взвешенных и счастливых" Марина Боржемская.
[caption id="attachment_203897" align="aligncenter" width="600"] Марина Боржемская на презентации 22 октября[/caption]
Боржемская говорит, что бежевый — ее любимый цвет, и в ее гардеробе множество одежды такой расцветки.
Пришел и Юрий Горбунов — муж Екатерины Осадчей.
[caption id="attachment_203895" align="aligncenter" width="600"] Юрий Горбунов на презентации 22 октября[/caption]
Он часто ходит на похожие мероприятия, чтобы поддержать свою супругу.
Источник: 1 Минута