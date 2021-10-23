Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел

Осадчая и Тан выпустили совместную коллекцию осенней одежды

Этим летом они выпустили коллекцию одежды, которая нашла своего покупателя. Их совместной одеждой были довольны все модницы страны, поэтому на легких летних платьях они решили не останавливаться.

Презентация состоялась в Киеве 22 октября.

На мероприятии побывали представители 24 канала, поэтому используем в данной статье их материалы.

Отметим, что новая коллекция звезд получила название Timeless. Андре Тан, комментируя свою новую коллекцию, отметил, что он хотел, чтобы его коллекция была не только модной в этом сезоне, а еще и сохраняла свою актуальность "веками".

Для этого он использовал одежду с бежево-белыми цветовыми оттенками и цветом сладкой кукурузы.

Среди знаменитых людей, которые посетили мероприятие — фитнес-тренер, блогер, диетолог Анита Луценко. Она говорит, что такие наряды ей по душе.

Также на вечеринку-презентацию к Екатерине Осадчей и Андре Тану пришла экс-жена Вячеслава Узелкова, тренер "Взвешенных и счастливых" Марина Боржемская.

[caption id="attachment_203897" align="aligncenter" width="600"] Марина Боржемская на презентации 22 октября[/caption]

Боржемская говорит, что бежевый — ее любимый цвет, и в ее гардеробе множество одежды такой расцветки.

Пришел и Юрий Горбунов — муж Екатерины Осадчей.

[caption id="attachment_203895" align="aligncenter" width="600"] Юрий Горбунов на презентации 22 октября[/caption]

Он часто ходит на похожие мероприятия, чтобы поддержать свою супругу.

Источник: 1 Минута