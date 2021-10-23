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23.10.2021 23:52
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Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел

Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел

Этим летом они выпустили коллекцию одежды, которая нашла своего покупателя. Их совместной одеждой были довольны все модницы страны, поэтому на легких летних платьях они решили не останавливаться.

Осадчая и Тан выпустили совместную коллекцию осенней одежды

Презентация состоялась в Киеве 22 октября.

На мероприятии побывали представители 24 канала, поэтому используем в данной статье их материалы.

Отметим, что новая коллекция звезд получила название Timeless. Андре Тан, комментируя свою новую коллекцию, отметил, что он хотел, чтобы его коллекция была не только модной в этом сезоне, а еще и сохраняла свою актуальность "веками".

Для этого он использовал одежду с бежево-белыми цветовыми оттенками и цветом сладкой кукурузы.

Среди знаменитых людей, которые посетили мероприятие — фитнес-тренер, блогер, диетолог Анита Луценко. Она говорит, что такие наряды ей по душе.

Также на вечеринку-презентацию к Екатерине Осадчей и Андре Тану пришла экс-жена Вячеслава Узелкова, тренер "Взвешенных и счастливых" Марина Боржемская.

[caption id="attachment_203897" align="aligncenter" width="600"]Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел Марина Боржемская на презентации 22 октября[/caption]

Боржемская говорит, что бежевый — ее любимый цвет, и в ее гардеробе множество одежды такой расцветки.

Пришел и Юрий Горбунов — муж Екатерины Осадчей.

[caption id="attachment_203895" align="aligncenter" width="600"]Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию одежды: кто пришел Юрий Горбунов на презентации 22 октября[/caption]

Он часто ходит на похожие мероприятия, чтобы поддержать свою супругу.

Источник: 1 Минута

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