Катя Репяхова опубликовала волнующую информацию, которая касается ее сына: какие проблемы у ее сына Михаила?

В Инстаграм сторис заплаканная женщина рассказала, что едет в больницу, так как случились проблемы у сына Михаила.

В настоящее время Екатерина проживает в Израиле, там же находится ее сестра и мама.

Репяхова регулярно делится с подписчиками историями из своей жизни. Она говорит, что планирует возвращаться с сыном в Украину вне зависимости от ситуации, которая будет складываться. Ведь на родине их ждет любимый муж и отец Виктор Павлик.

В больницу пришлось поехать, так как сын Миша стал себя плохо чувствовать. Опубликованные снимки нахождения в пункте скорой помощи взволновали подписчиков. Далее у ребенка взяли кровь на анализ, а также отправили малыша на рентген.

Катя Репяхова в больнице с сіном

Катерина проинформировала, что в больнице Израиля приходится общаться с врачами и медицинским персоналом только по-английски либо на иврите.

Вскоре, по прошествии часа, Репяхова вышла в онлайн и рассказала подробности.

Как говорит мама Миши, у него весь день болела нога в области колена. Ему хотелось выпрямить ногу, при этом ребенок все время плакал, если к нему прикасались. Но тогда еще Катерина не стала беспокоиться, решила, что малыш вредничает.

Однако, когда у мальчика серьезно повысилась температура, мама забеспокоилась. Стала просматривать в интернете, какие могут быть причины плохого состояния ребенка. Ей попалась на глаза статья про остеомелит, Катерина испугалась и поехала в больницу. Ведь это заболевание опасно, является гнойным процессом в костях и мягких тканях.

Обеспокоенная мать попросила взять все необходимые анализы, по результатам которых выяснилось, что у Миши нет остеомелита.

Источник: 1 Минута