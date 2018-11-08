Каток на площади Свободы планируют открыть 1 декабря

Каток на площади Свободы ещё монтируют, но планируют открыть 1 декабря, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Он будет работать ежедневно, без выходных, с 9.00 до 23.00. В новогоднюю ночь — круглосуточно.

В этом году каток примерно в полтора раза больше прежнего — размером 40 на 60 метров. Рядом будет работать кафетерий с чаем, кофе и сладостями. Также обещают новшество — тёплую зону для переодевания.

До 15 января каток будет платным (50 гривен за часовой сеанс). Потом — как и в прошлые годы, бесплатным для тех, кто придёт со своими коньками. После 15 января сеансы отменят, и кататься можно будет сколько угодно.

На площади также планируют установить новую ёлку.

«Ёлка очень красивая, новая, современная. Также появится звёздное небо, будет работать домик Деда Мороза. Запланировано очень красивое открытие», — рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Также готовится новое сказочное шоу для школьников. В этом году его покажут не в Оперном театре, а во Дворце спорта.

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