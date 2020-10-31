Кети Топурия из “А-студио” рассекретила свою беременность в новом клипе

Однако девушка, как и положено звездам первого эшелона, все скрывала. Оповестить о своем интересном положении девушка решила весьма креативно, в творческой манере.

В конце октября состоялась премьера клипа A’Studio на песню “Се ля ви”, в котором звезда и продемонстрировала округлившийся живот

Кети Топурия беременна – живот она показала в новом клипе

Фанаты были, без преувеличения, шокированы. Они, конечно, подозревали, что Кети беременна, но не думали, что она способна так огорошить. Сама солистка А-студио тут же прокомментировала клип, немного прояснив ситуацию.

“Я не хотела давать комментарии по этому поводу раньше. Хотела, чтобы такую значимую для меня и моей семьи новость узнали через красивое видео. Когда я была в положении, и ждала рождения Оливии, мы с моей командой выпустили песню и клип ”Вот она, любовь”. Сейчас это для меня приятная память, которая приносит огромное количество теплых воспоминаний. И я безумно рада, что в клипе “Се ля ви” вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Видео получилось очень гармоничное, как я и хотела”, — делится певица в описании к работе.

К слову, со своим мужем и отцом ребенка Львом пара официально вместе с лета 2019 года.

Источник: 1 Минута