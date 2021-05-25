Кэти Топурия посвятила на концерте песню Примадонне: Алла сидела в зале и подпевала

На одном из концертов в Юрмале группа исполнила данную песню непосредственно "виновнице торжества". Алла Пугачева сидела в зале вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным. Интересно, что Алла Пугачева на этом видео еще не такая стройная и подтянутая, как сейчас. Видимо, мероприятие она посетила еще несколько лет назад, до того, как сильно похудела.

Алла Пугачева на выступлении А-студио в Юрмале

Алла Пугачева на выступлении А-студио в Юрмале

Алла Пугачева на выступлении А-студио в Юрмале

Рядом с ней молодой Галкин красуется своей шикарной шевелюрой. Оба артиста подпевают уже знакомые слова песни "Также как все", зал аплодирует.

Выступлении А-студио в Юрмале

В начале своего выступления Кети Топурия заявила, что данная песня записана и представлена специально к юбилею Аллы Борисовны Пугачевой.

Отметим, изначально песня "Также как все" называлась "Песенка про меня". Ее исполняла Алла Пугачева.

Как пишет Википедия, "Песенка про меня" (также известная как "Так же как все") — песня, написанная Леонидом Дербенёвым на музыку Александра Зацепина, была записана и исполнена Аллой Пугачёвой в 1978 году для кинофильма "Женщина, которая поёт", а также одновременно включена в дебютный студийный альбом артистки "Зеркало души". Помимо этого издавалась на мини-альбоме "Женщина, которая поёт".

А вот и оригинал шикарной композиции, которую исполняет бесподобная певица Алла Борисовна Пугачева еще в молодости. Стоит отметить, что слова практически не изменились — лишь убрали один куплет.

Источник: 1 Минута