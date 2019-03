Kharkiv Fashion 2019: лучшие украинские дизайнеры, тренды весенне-летнего сезона, инклюзивный показ, футболисты на подиуме

Самое масштабное событие Восточной Украины Kharkiv Fashion 2019 прошло на Арт-заводе «Механика» с 21 по 23 марта. Модные показы посетили тысячи харьковчан, гостей города, звезды спорта и шоу-бизнеса.

На Kharkiv Fashion 2019 свою одежду представили 19 дизайнеров. Среди них Дмитрий Захаревский, Олег Фоменко, Екатерина Чепак, Олег Тарнавский, бренды Lemoni, Puchka, Zoryana style, Lipar, Woolbook, Raslov, Vesna fashion, Porrima, Nadenu, MaKha, Bugrimatelier, Just Be Yourself, Atelier Natalya Burlutskaya, участники Ukrainian Fashion Week бренд Factura, а так же модельер из Греции Мария Тагалоу.

Наряду с профессиональными моделями на подиум традиционно вышли колясочники - представители Харьковской общественной организации «Креавита». В этот раз они вместе с организаторами и дизайнерами Kharkiv Fashion представили концептуальную коллекцию футболок молодежного бренда Nadenu под названием «We can». «Kharkov Fashion подарил нам всем чувство невероятного единения. Единения с участниками показа, со зрителями, со Вселенной. Это то невероятное чувство, когда ты осознаешь, что нет ничего невозможного! We can and we do!», - подчеркнула председатель организации Елена Шингарева. Участвовала в показе и Паралимпийская чемпионка Людмила Павленко.

Снова попробовали себя в роли моделей и воспитанники Харьковского специализированного учебно-воспитательного комплекса. Слабослышащие и глухонемые дети уже во второй раз сотрудничали с дизайнером Ольгой Ковтун.

А вот спортсмены оказались на подиуме впервые в истории Kharkiv Fashion. Эта честь представилась футбольной команде «Волчанск». Парни продемонстрировали коллекцию повседневной одежды, разработанную дизайнером Олегом Тарнавским.

По словам главного организатора проекта, начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктории Грецкой-Миргородской, Kharkiv Fashion – это прекрасная творческая платформа для всех людей, которые хотят соприкасаться с миром фешн индустрии. «Мода должна быть доступна всем. Мы стремимся донести это в массы. К тому же, ежегодно мы расширяем географию Kharkiv Fashion и даем возможность легкой промышленности нашей страны выйти на новый уровень. В этот раз мероприятие объединило в себе не только модные показы, но и ведущих специалистов фешн индустрии, сферы маркетинга и дизайна. Это даст возможность всем желающим развиваться в мире моды и получить необходимые знания, чтобы создать свой бренд и сотрудничать как с производителями, так и с потребителями», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Ведущим мероприятия в этом году стал популярный латвийский исполнитель и диджей Маркус Рива. Почетными гостями - народная артистка Украины Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком.

Также в рамках Kharkiv Fashion 2019 прошел Design Market (торгово-выставочные зоны отечественных и зарубежных модельеров и производителей одежды), «Битва за Легпром 5» - управленческие поединки для представителей легкой промышленности и конкурс для молодых дизайнеров Start Fashion. Жюри конкурса определило победителей в шести номинациях, а также обладателя Гран-при Start Fashion 2019. Так, главный приз конкурса получила Анастасия Калинина, которая представила коллекцию под названием «Оставь ее живой». В номинации «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte для повседневного использования) победителем стала Тиа Тайпс с коллекцией «Твое лицо».

В номинации «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира) победу одержал дизайнерский квартет: Анна Скрыпник, Диана Лакатош, Оксана Ожередова и Римма Килчик с коллекцией «Мифический мир». Лучшей коллекцией в номинации «Eco Style» (одежда из вторичных материалов) была признана работа Ильи Иванова - «Un_fake». В конкурсе одного костюма, целостного художественного образа «Semicouture» жюри присудило победу Виктории Высоцкой, презентовавшей коллекцию «Be Unique».В номинации «De Luxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья) с коллекцией «Rebom» победила Ольга Федорова. Лучшей в номинации «Free Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира) была признанна коллекция «Забияка» дизайнера Анастасии Снадной, которую на подиуме представили звезды шоу-бизнеса, участницы группы «Пающие трусы». ⠀

Новости портала «Весь Харьков»