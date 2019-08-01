Kharkiv MeetDocs открывает новые проекты и приглашает к участию в конкурсах

С 25 по 29 сентября в Харькове в третий раз стартует крупнейший кинофорум Восточной Украины Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival (EUFF). В 2019 году главной темой фестиваля станут гражданская активность и независимая журналистика.

Впервые в рамках Kharkiv MeetDocs состоится конкурс детского и подросткового видео на социальные темы и воркшопы для школьников.

Kharkiv Meet Docs EUFF — фестиваль фильмов, мероприятий и документов, которые освещают культуру и быт восточных областей Украины, а также темы и проблемы, волнующие весь мир. В Первую столицу на фестиваль съезжаются ведущие кинематографисты Европы.

Kharkiv MeetDocs EUFF — это также мастер-классы и круглые столы с участием специалистов со всего мира, 24 полнометражных фильма, 30 короткометражных лент и три ретроспективы украинских мастеров документалистики.

В 2019-м фестиваль будет состоять из 6 блоков:

- Meet Docs — документальные фильмы, вызвавшие наибольший резонанс в обществе за последний год;

- Meet Non Docs — нашумевшие украинские художественные фильмы, премьеры которых состоялись на крупнейших мировых кинофестивалях и лучшие образцы мирового кинематографа;

- Meet Kids — конкурс видеороликов, которые сняли дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Мы хотим, чтобы школьники росли социально активными, поэтому приоритетными темами для видеороликов участников станут экология, благотворительная деятельность, защита животных, толерантность и т.д.;

- Бардак — фестиваль независимого короткометражного украинского кино. В этом году «Бардак» становится полноценной частью Kharkiv MeetDocs. В рамках конкурса будет показано 30 кинокартин;

- Meet Retrospektive — ретроспективы фильмов выдающихся мастеров украинской документалистики;

- Meet Film Industry — мощная индустриальная платформа для кинематографистов Восточной Украины. Это, прежде всего, питчинг документальных кинопроектов, которому предшествует трехдневный воркшоп для его участников. Также в рамках фестиваля пройдет целый ряд мастер-классов и панельных дискуссий.

Условия участия в конкурсе Meet Kids:

- Видеоролик должен быть снят лично ребенком или группой детей на камеру или мобильный телефон. Ролики, снятые родителями или другими лицами старше 16 лет не могут участвовать в конкурсе;

- Видеоролик должен быть создан не ранее 1 июля 2018 на момент подачи работы на конкурс;

- Хронометраж видеоролика — до 7 минут. Работы продолжительностью более 7 минут к участию в конкурсе не принимаются.

Как принять участие в конкурсе:

- Заполнить заявку на участие в конкурсе детского видео Meet Kids;

- Ролики, отобранные для участия в конкурсе, будут доступны на сайте фестиваля с 20 сентября;

- Победитель будет выбран путем зрительского голосования. Каждый зритель может голосовать только один раз за один понравившийся ему ролик. Голосование будет проходить с 20 по 28 сентября;

- Лучший детский видеоролик конкурса Meet Kids будет объявлен 29 сентября.

Прием проектов на питчинг международного кинофестиваля Kharkiv Meet Docs EUFF открыт с 27 мая по 15 сентября 2019 включительно.

На конкурс принимаются проекты полного документального метра на темы, релевантные интересам, культуре, проблемам восточных областей Украины.

Отобранные работы и их представители примут участие в трехдневном подготовительном воркшопе. В последний день фестиваля участники конкурса представят свои проекты публике, среди которой соберутся представители украинского и международного кинопроизводства. Победителя конкурса определит высокопрофессиональное жюри, которое вручит победителю приз.

Для того, чтобы подать свой проект и стать участником третьего фестиваля Kharkiv Meet Docs EUFF, вам нужно заполнить аппликационную форму

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