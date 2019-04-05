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Ким Кардашьян устроила гивевей для подписчиков

Ким Кардашьян устроила гивевей для подписчиков

Как признанная королева эпатажа, Ким Кардашьян всегда найдет повод удивить поклонников. Звезда, количество Instagram-подписчиков у которой давно перевалило за 134 миллиона, обожает виртуальное общение со своей аудиторией. Она постоянно постит новые фото, освещая различные стороны своей жизни: от поездок до воспитания детей. Но, разумеется, никогда не вступает в разговоры с фолловерами и не проводит никаких акций. И вот на днях она изменила привычному поведению.

Ким обратилась к подписчикам с весьма стандартным для всех блогеров призывом выиграть подарок, выполнив несложные условия. «Хотите выиграть все сумки на этой картинке? Я даю шанс моим удивительным фолловерам, и ОДИН человек выиграет все 10 роскошных сумок! Это по-настоящему!..» Также знаменитость подчеркнула, что покупать ничего не нужно, и это не увеличит шансы на победу.

Стоит уточнить, что сумки не простые, а Chanel. Так что желающих оказалось множество. И хотя Ким написала, что для участия нужно отправиться на некую страницу @LuxLifestyleGoals_(которая, кстати, недоступна), подписчики начали оставлять свои комментарии под ее постом. За несколько часов их количество перевалило за 22 тысячи, и они все добавляются.

Пост Ким сопроводила весьма необычным снимком. Босая знаменитость сидит на диване в трикотажном костюме, сплошь покрытом дырками – к слову, такая ткань сейчас на пике популярности. А вся комната вокруг нее заставлена коробками и сумками разного цвета и фасона от именитого французского бренда. Одна из сумочек красуется у нее на талии.

Как указано на сайте, розыгрыш состоится 8 апреля, но участвовать можно только до 5-го. Там же есть и предыдущие конкурсы, которые устраивали другие члены знаменитого семейства: Хлои Кардашьян и Кортни Кардашян. Что ж, Ким и ее сестры любят использовать свою популярность, превращая ее в деньги, и наверняка знают, что делают.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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