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Кино: режиссер фильмов Marvel будет писать сценарий для DC

Кино: режиссер фильмов Marvel будет писать сценарий для DC

Студии Warner Bros. и DC наняли на работу режиссера Джеймса Ганна.

ПОДРОБНОСТИ. Ганн будет писать сценарий сиквела суперзлодейского боевика «Отряд самоубийц». Также Ганн может стать режиссером нового фильма.

НАПОМНИМ. Disney уволил Джеймса Ганна из-за скандала с постами в Твиттере, которые он публиковал с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

СПРАВКА. Премьера третьей части «Стражей Галактики» была запланирована на 2020 год, однако работу над ней приостановили после скандала с Ганном. «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Кара Делевинь и Джей Кортни.

 

Источник: http://etcetera.media

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Темы: Marvel, кино

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