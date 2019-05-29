Кинофестиваль «Brat Film Fest» в Харькове

В Харьковской муниципальной галерее презентовали кинофестиваль Сергея Браткова – «Brat Film Fest». Мужчина, которого до недавнего времени знали как художника и фотографа, в родной Харьков приехал теперь как автор фильмов.

Сергей Братков, автор фильмов, художник:

Первый фильм мы создали 12 лет назад. Это домашнее кино. Было предназначено только для друзей, но прошло время, и фильмов стало порядка 30-ти. Пришла идея создать некий фестиваль дома - в Харькове, в 20-ти километрах от места, где они были сняты.

Все 19 «короткометражек» он снял вместе со своим братом Юрием в период с 2008 по 2017 годы. Все сюжеты - это реакция на значимые события, которые происходили в то время, и смесь из остросюжетных и гротескных сцен. Организаторы говорят, стремились воспроизвести все элементы, характерные для выдающихся кинофестивалей, чтобы угодить любителям современного искусства.

Татьяна Тумасян, директор Харьковской муниципальной галереи:

Это кинофестиваль. И хотя мы не успели постелить красную дорожку, но она была бы здесь очень вовремя. Потому что это кинофестиваль одного автора - Сергея Браткова. Вот вы видите у меня за спиной киноплакаты. Везде на них изображен Сергей Братков - очень известный, очень титулованный, именитый автор. Автор, который работает в разных «медиа» современного искусства. Наш харьковчанин.

Все фильмы, говорит Сергей Братков, снимались спонтанно. Никакой специальной съемочной аппаратуры и профессиональных средств. Вместе с братом были и героями, и монтажерами, а иногда и операторами.

Сергей Братков, автор фильмов, художник:

Вдохновляло желание что-то сказать, безусловно. О наших соседях, людях, которых я знаю, или каких-то политических вещах, а впоследствии это стало даже какой-то привычкой. Вот приезжаешь проведать брата 2 раза в год и говоришь: «Юра, давай какое-нибудь кино снимем.

Все желающие могут посетить «Brat Film Fest» в муниципальной галерее в течение трех дней.

Агентство Телевидения Новости