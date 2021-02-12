Китайский Новый год 2021: как встретить Быка и что нельзя делать в праздник

В пятницу, 12 февраля, наступит Новый 2021 год по китайскому календарю. Его покровителем будет Белый Металлический Бык – символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе.

О том, как правильно встретить праздник согласно восточным традициям, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История Китайского Нового года

История празднования Нового года в Китае насчитывает более трех тысяч лет. Как гласит древний миф, в начале каждого года в селения приходит чудовище по имени Нянь ("год" в переводе с китайского), которое вредит людям и скоту, похищает запасы еды и даже жителей сел, особенно детей.

С целью защиты китайцы каждый Новый год оставляют пищу у входа в жилище. По поверью, чем больше еды – тем добрее будет Нянь, а когда он наестся, то больше не будет тревожить народ.

Как-то раз было замечено, что чудовище боится красного цвета. Поэтому в Новый год в Китае, чтобы отпугнуть зверя, принято одевать красную одежду, повсюду развешивать красные фонарики, зажигать огни и фейерверки.

Китайский Новый год 2021 по киевскому времени

Второе новолуние после зимнего солнцестояния состоится 11 февраля 2021 года в 21:05 по Киеву, что соответствует 12 февраля, 03:05 пекинского времени. Этот момент и считается началом года согласно китайскому календарю.

Традиции в Китайский Новый год

Новый год – важнейший праздник в Китае и других странах Азии. Отмечается он в течение двух недель. В 2021 году празднование приходится на период с 12 по 27 февраля, а официальные выходные – с 12 по 18 февраля.

Название Китайского Нового года в оригинале звучит как Чуньцзе и в переводе означает "Праздник весны". Так, у китайцев он наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

К Новому году китайцы традиционно покупают подарки для близких. Также считается, что к празднику следует сделать генеральную уборку в доме, чтобы очистить жизнь от неудач и освободить место для счастья.

За новогодним столом семьям полагается собираться в полном составе. Традиционная еда: блюда из свинины, утки, курицы, разнообразные сладости.

Праздничная ночь завершается запуском петард и фейерверков.

Утром в первый день года дети поздравляют родителей пожеланиями счастья и здоровья , а в ответ получают подарок – деньги в красных конвертах.

Китайский Новый год считается лучшим временем для прощения всех обид, примирения после ссор и конфликтов и искренних пожеланий счастья окружающим.

Что нельзя делать в Китайский Новый год 2021

Есть мясо в первый день Китайского Нового года , поскольку считается, что оно может отпугнуть счастье.

Встречать праздник в одежде и украшениях красного цвета, который является символом агрессии для покровителя 2021 года Быка. Лучше выбрать серебристый и серый цвета.

Ставить на стол груши – это примета к расставанию.

Дарить обувь (в китайском языке обувь созвучно со словом "злость"), любые острые предметы, настенные часы, кошельки, зонтики, календари или плакаты с китайскими божествами: считается, что тогда духи оставят человека, преподнесшего такой подарок.

Плакать – к неудачам.

Пить лекарства – весь год человек проболеет.

Есть кашу – к бедности.

Ломать что-либо – к разлуке с семьей на весь год.

Давать и брать в долг – к денежным потерям.

Подметать – выметать удачу.

Мыть голову – к потере богатства.

Брать ножницы в руки – к ссорам с близкими.

Как правильно встретить Китайский Новый год 2021

Рекомендуется встречать Новый год в кругу семьи, поскольку Бык является домашним животным.

В праздничном меню должна преобладать растительная пища: мясные блюда, особенно из говядины, лучше исключить. Стол полезно украсить декоративной фигуркой быка.

До 12 февраля желательно рассчитаться со всеми долгами, решить все накопившиеся проблемы, сделать уборку в дому и избавиться от ненужных вещей.

Источник: www.obozrevatel.com/

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