Классика нашего времени: 100 лучших фильмов десятилетия

Портал IndieWire составил рейтинг ста лучших фильмов, вышедших с 2010 года. Над созданием списка работали 11 экспертов. Они сделали вывод, что кино постоянно меняется, но именно в течение последнего десятилетия оно окончательно мутировало и стало таким, каким мы его знаем сегодня.

«Это десятилетие, несомненно, запомнится изменением парадигмы, вызванной появлением стримингов и супергеройских фильмов. Становится понятным, что определение самого фильма сейчас экспоненциально шире, чем десять лет назад», — пишут авторы Indie Wire.

Лучшим фильмом десятилетия была признана оскароносная драма «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.

Кадр из фильма «Лунный свет»

«Выпущенный за месяц до президентских выборов 2016 года «Лунный свет» подчеркнул ощущение разобщения в американском обществе до того, как оно стало крайне напряженным. Тон фильма отражает смесь отчаяния и стремления, и благодаря этому он не только отражает наше сложное время, но и возносится над конкретными историческими моментами», — заявили эксперты.

Вот так выглядит первая десятка лидеров:

«Лунный свет» (2016).

«Побудь в моей шкуре» (2013).

«Копия верна» (2010).

«Акт убийства» /«Взгляд тишины» (2013/2015).

«Внутри Льюина Дэвиса» (2013).

«Корпорация „Святые моторы“» (2012).

«Кэрол» (2015).

«Мастер» (2012).

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

«Леди Бёрд» (2017).

В рейтинг лучших фильмов десятилетия также вошли:

«Волк с Уолл-стрит» (2013).

«Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010).

«Древо жизни» (2010).

«Левиафан»(2012).

«Клык» (2010).

«Социальная сеть» (2010).

«Мир будущего» (2015).

«Назови меня своим именем» (2017).

«Тони Эрдман» (2016).

«Призрачная нить» (2017).

«Прочь» (2017).

«Пылающий» (2018).

«О. Джей: Сделано в Америке» (2016).

«Отрочество» (2014).

«Любовь» (2012).

«Супер Майк XXL» (2015).

«Ветер крепчает» (2013).

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ:

«Приключения Паддингтона 2» (2014).

«Дневник пастора» (2017).

«Это не фильм» (2011).

«Где-то» (2010).

«Отель «Гранд Будапешт» (2014).

«Мадлен Мадлен» (2018).

«Истории, которые мы рассказываем» (2012).

«Выживут только любовники» (2013).

«Отвязные каникулы» (2012).

«Рим» (2018).

«Тимбукту» (2014).

«Бабадук» (2014).

«Персональный покупатель» (2016).

«Маргарет» (2011).

«Цель номер один» (2012).

«Портрет молодой женщины в огне» (2019).

«Человек с камерой» (2016 ).

«Развод Надера и Симин» (2011).

«Реинкарнация» (2018).

«Затерянный город Z» (2016).

«Паразиты» (2019).

«Перед полуночью» (2013).

«Сказание о принцессе Кагуя» (2013).

«Она» (2015).

«Эдем» (2014).

«История призраков» (2017).

«Холодная война» (2018).

«Милая Фрэнсис» (2012).

«Счастливый Лазарь» (2018).

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ:

«Мандарин» (2015).

«Туринская лошадь» (2011).

«Прощание» (2019).

«Черная пантера» (2018).

«Лица, деревни» (2017).

«Магазинные воришки» (2018).

«Начало» (2010).

«Миссия невыполнима: Последствия» (2018).

«Меланхолия» (2011).

«Форс-мажор» (2014).

«В Беркли» (2016).

«Джеки» (2016).

«Герцог Бургундии» (2014).

«Отверженная» (2011).

«Прощай, речь»( 2014).

«Служанка» (2016).

«Ла-Ла Ленд» (2016).

«Звездные войны: Последние джедаи» (2017).

«Звезда родилась» (2018).

«Не оставляй следов» (2018).

«Сувенир» (2019).

«Головоломка» (2015).

«Кумико — охотница за сокровищами» (2014).

«НЕдомашнее кино» (2015).

«Высшее общество» (2018).

«Песнь заката» (2015).

«Синонимы» (2019).

«Звери дикого Юга» (2012).

«Иллюзионист» (2010).

«Кейт играет Кристин» (2016).

«Ее запах» (2018).

«Что-то не так с Кевином» (2010).

«Поддержите девушек» (2018).

«Частная жизнь» (2018).

«Море в огне» (2016).

«Человек-паук: Через вселенные» (2018).

«Мать Джорджа» (2013).

«Счастливый час» (2015).

«Арбор» (2010).

Girl Walk // All Day [Полнометражный музыкальный клип — прим. ред.] (2011).

«Все бессонные ночи» (2016).

«Великий Гэтсби» (2013).

«Самая одинокая планета» (2011).

«Врожденный порок» (2014).

Источник: elle.ua

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