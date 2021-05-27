Классный лайфхак, как быстро и без усилий очистить решетку после приготовления на мангале: сохраняйте себе!

Замочить в воде

Если изучить, что пишут в интернете на этот счет, есть несколько вариантов - простые и сложные.

То, что прилипло или пригорело, с легкостью отмоется, если замочить в воде, добавив туда немного моющего для посуды. Однако для реализации этого способа требуется много времени.

Автопаста

Автомобилисты знают, что в автопасте есть частички песка, которые действуют как абразив. Если это не навредит вашему покрытию, то можете смело использовать этот вариант. Но помните - придется поработать руками, ведь даже после пасты оттереть пригорелое на мангале не так уж и просто.

Необычный способ

Как очистить решетку гриль

Самый простой вариант, о котором мы прочитали в интернете и рассказываем вам, выглядит так: вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет хорошей плотности, размер которого позволит решетке спокойно в него войти.

Далее наливаем в него несколько столовых ложек моющего средства по типу Фейри, немного воды и начинаем пакет растирать, таким образом, чтобы средство равномерно распределилось по всей поверхности пакета.

Когда вы увидите, что образовалась пена, помещаете решетку в пакет и оставляете минимум на 12 часов.

По истечению данного времени, споласкиваем решетку под проточной водой и все. После такой очистки, решетка выглядит опять как новая. Интересно, что не будет разводов и потертостей.

Такой тип очистки подойдет для решеток с разным покрытием. А также этот вариант помогает избавиться от запахов рыбы, мяса и других продуктов, которые вы готовили на огне во время своего отдыха.

Источник: 1 Минута