Клеш, палаццо, кюлоты. Какие брюки будут в моде в 2020 году

Сегодня на пике популярности брюки в стиле 90-х.

Среди них стоить выделить нескольким моделям - это карго, клеш, палаццо, кюлоты и кожаные брюки. Все они практичны и стильны в офисных и нарядных исполнениях.

Стоит подчеркнуть, что широкие накладные карманы - необходимая составляющая карго. Хорошо сочетать их с туфлями-лодочками или ботильонами на шпильке.

Идеальный тандем - клеш+грубые сапоги на толстой подошве. Если сочетать с жакетом, то беспроигрышный вариант как для офиса, так и для вечеринки.

В модели палаццо стоит отдать должное серым и camel оттенкам. Именно такой видят стильную девушку эксперты. А для любителей ярких оттенков сочетайте с блузами насыщенных тонов, нотки контраста расскажут многое про свою леди с безупречным вкусом.

Модели кюлот и кожаные сочетайте с водолазками или широкими блузами.

Носите стильные брюки 2020 и сочетайте с любимыми вещами, кроме сильно приталенных вещей. Чувствуйте себя комфортно и свободно.

Источник: socportal.info/

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