Клип Дана Балана Numa Numa 2 набрал 100 миллионов просмотров – поздравляем певца
100 миллионов просмотров – это мечта многих, даже очень известных в мире, исполнителей.
Клип Numa Numa 2 молдавского певца достиг такого успеха впервые в истории страны. Хотя исходник песни – композиция группы O-Zone «Dragostea Din Tei», выпущенная в 2003 году, также была на самой вершине всех европейских и азиатских хит-парадов. Там она также известна под неофициальными названиями «Numa Numa» и «Ma Ya Hi».
Группа O-Zone
Этот сингл внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый прокручиваемый в мире, обогнав и Майкла Джексона, и других мировых звезд. Эта композиция даже принесла Балану номинацию на «Грэмми» в качестве соавтора благодаря тому, что в 2008 году рэпер T.I. и Rihanna выпустили сингл «Live Your Life», содержащий озоновский семпл и мотив. Кому интересно – смотрите.
12 сентября 2018, автор сингла Дан Балан выпустил новую версию этой песни, назвав ее «Numa Numa 2». Клип снимался в Уганде, приглашенным соисполнителей был легенда мировой музыки, композитов и исполнитель Марли Уотерс.
В съемках приняли участие почти сотня детей из забытой Богом африканской деревни, которые после трех коротких репетиций сделали то, что многим профессиональным ансамблям не удается никогда – создать атмосферу.
https://www.youtube.com/watch?v=jKcBZlPHC3o
Источник: 1 Минута