Клип Дана Балана Numa Numa 2 набрал 100 миллионов просмотров – поздравляем певца

100 миллионов просмотров – это мечта многих, даже очень известных в мире, исполнителей.

Клип Numa Numa 2 молдавского певца достиг такого успеха впервые в истории страны. Хотя исходник песни – композиция группы O-Zone «Dragostea Din Tei», выпущенная в 2003 году, также была на самой вершине всех европейских и азиатских хит-парадов. Там она также известна под неофициальными названиями «Numa Numa» и «Ma Ya Hi».

Группа O-Zone

Этот сингл внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый прокручиваемый в мире, обогнав и Майкла Джексона, и других мировых звезд. Эта композиция даже принесла Балану номинацию на «Грэмми» в качестве соавтора благодаря тому, что в 2008 году рэпер T.I. и Rihanna выпустили сингл «Live Your Life», содержащий озоновский семпл и мотив. Кому интересно – смотрите.

12 сентября 2018, автор сингла Дан Балан выпустил новую версию этой песни, назвав ее «Numa Numa 2». Клип снимался в Уганде, приглашенным соисполнителей был легенда мировой музыки, композитов и исполнитель Марли Уотерс.

В съемках приняли участие почти сотня детей из забытой Богом африканской деревни, которые после трех коротких репетиций сделали то, что многим профессиональным ансамблям не удается никогда – создать атмосферу.

https://www.youtube.com/watch?v=jKcBZlPHC3o

Источник: 1 Минута