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Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зірка

Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зірка

У 2021 році американська світська левиця Кім Кардашян стала мільярдеркою. Левову частку свого капіталу вона заробила завдяки брендам KKW Beauty та Skims. Проте нова угода допомогла їй суттєво збільшити свої статки.

Статки Кім Кардашян зросли на 600 мільйонів доларів до 1,8 мільярда доларів, за оцінкою Forbes, після завершення нового раунду фінансування компанії Skims, яка спеціалізується на виробництві корегувальної спідньої білизни.

Статки Кім Кардашян збільшилися завдяки Skim

Бренд Skim залучив 240 мільйонів в інвестиційному раунді, який проходив під керівництвом хедж-фонду Lone Pine Capital за участю D1 Capital Partners. До цього раунду також долучилися й попередні інвестори компанії:

  • Imaginary Ventures,
  • Alliance Consumer Growth,
  • Thrive Capital.

Цей останній раунд дозволить нам зосередитися на тому, щоб пропонувати більше інновацій та рішень нашим клієнтам і стати ще більш надійним ресурсом для них,
– прокоментувала Кардашян ситуацію в електронному листі Bloomberg.

Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зіркаСтатки Кім Кардашян зросли на 600 мільйонів доларів / Фото Getty Images

Після отримання нового капіталу оцінка бренду Skim зросла до 3,2 мільярда доларів з 1,6 мільярда доларів у квітні 2021 року. Кім Кардашян належить більшість акцій компанії, яку вона створила 3 роки тому разом з Єнсом Грідом, який наразі обіймає пост гендиректора Skim. За оцінкою журналу Forbes, Кардашян володіє 35% цінних паперів цього бренду вартістю приблизно 900 мільйонів доларів. Skim – це приватна компанія, а представники американської зірки відмовилися коментувати цю інформацію.

Кім Кардашян потрапила до рейтингу мільярдерів від Forbes навесні 2021 року. Тоді її статки оцінили в 1 мільярд доларів. На той момент головним джерелом доходів зірки реаліті-шоу був бренд косметики KKW Beauty, який був створений у 2017 році. Проте пізніше ситуація змінилася. Після двох великих інвестиційних раундів компанія Skim стала найціннішим активом Кім Кардашян.

Источник: financy.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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