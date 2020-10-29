Когда классическая шарлотка надоедает, всегда готовлю этот вкуснейший пышный яблочный пирог

Ингредиенты:

3 яйца

соль

100 г сахара

150 г муки

4 яблоки

8 грамм разрыхлителя

100 г сливочного масла

3 ст. л. сахара для посыпки

Пошаговый рецепт приготовления яблочного пирога:

Яйца взбейте миксером до пышной массы.

Добавьте соль, 100 г сахара, ваниль по желанию и снова взбейте.

Муку, смешанную с разрыхлителем, просейте в яичную массу. Аккуратно миксером перемешайте. Затем, не выключая миксера, влить в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте еще 2-3 минуты.

Яблоки нарежьте кубиками.

Дно и бока формы смажьте маслом. Распределите по форме яблоки, присыпьте сахаром. Вылейте тесто на фрукты и постучите формой по столу, чтобы тесто равномерно разошлось по форме.

Отправить в духовку на 40 минут (180℃).

С помощью тарелки перевернуть готовый пирог, яблоки должны быть сверху. Затем можно посыпать корицей и сахарной пудрой.

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