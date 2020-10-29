Когда классическая шарлотка надоедает, всегда готовлю этот вкуснейший пышный яблочный пирог
Ингредиенты:
- 3 яйца
- соль
- 100 г сахара
- 150 г муки
- 4 яблоки
- 8 грамм разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
- 3 ст. л. сахара для посыпки
Пошаговый рецепт приготовления яблочного пирога:
Яйца взбейте миксером до пышной массы.
Добавьте соль, 100 г сахара, ваниль по желанию и снова взбейте.
Муку, смешанную с разрыхлителем, просейте в яичную массу. Аккуратно миксером перемешайте. Затем, не выключая миксера, влить в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте еще 2-3 минуты.
Яблоки нарежьте кубиками.
Дно и бока формы смажьте маслом. Распределите по форме яблоки, присыпьте сахаром. Вылейте тесто на фрукты и постучите формой по столу, чтобы тесто равномерно разошлось по форме.
Отправить в духовку на 40 минут (180℃).
С помощью тарелки перевернуть готовый пирог, яблоки должны быть сверху. Затем можно посыпать корицей и сахарной пудрой.
Источник: 1 Минута