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29.10.2020 23:53
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Когда классическая шарлотка надоедает, всегда готовлю этот вкуснейший пышный яблочный пирог

Когда классическая шарлотка надоедает, всегда готовлю этот вкуснейший пышный яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • соль
  • 100 г сахара
  • 150 г муки
  • 4 яблоки
  •  8 грамм разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ст. л. сахара для посыпки

Пошаговый рецепт приготовления яблочного пирога:

Яйца взбейте миксером до пышной массы.

Добавьте соль, 100 г сахара, ваниль по желанию и снова взбейте.

Муку, смешанную с разрыхлителем, просейте в яичную массу. Аккуратно миксером перемешайте. Затем, не выключая миксера, влить в тесто растопленное сливочное масло. Перемешайте еще 2-3 минуты.

Яблоки нарежьте кубиками.

Дно и бока формы смажьте маслом. Распределите по форме яблоки, присыпьте сахаром. Вылейте тесто на фрукты и постучите формой по столу, чтобы тесто равномерно разошлось по форме.

Отправить в духовку на 40 минут (180℃).

С помощью тарелки перевернуть готовый пирог, яблоки должны быть сверху. Затем можно посыпать корицей и сахарной пудрой.

Источник: 1 Минута

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