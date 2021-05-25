Коллекционные фигурки как хобби: что нужно знать о необычном увлечении миллионов?

Коллекционные фигурки: полезная информация для тех, кто собирается приобщиться к увлекательному занятию

Коллекционирование различных предметов, объединенных одной общей или несколькими смежными темами, на протяжении многих эпох остается одним из любимейших хобби для жителей нашей планеты. Еще со времен Древнего Рима люди собирали монеты. Затем в разные годы бешеной популярностью пользовались коллекционирование предметов искусства, бонистика, филателия, фалеристика и другая подобная деятельность.

Со второй половины прошлого столетия все больший интерес у миллионов людей вызывают коллекционные фигурки. Еще не так давно увлечение ими многие считали баловством, занятием для детей, которые не наигрались в куклы. Но теперь даже скептики признают, что это серьезное хобби, порой требующее внушительных финансовых вложений и массу свободного времени. Так что собой представляет коллекционирование фигурок в современном мире?

Краткий экскурс в историю

Как отмечают консультанты интернет-магазина https://fragstore.com.ua/kolektsiyni-fihurky-ta-plyush/kolektsiyni-fihurky/statuetky/, все началось в первой половине прошлого века, когда крупные издательства и голливудские воротилы стали выпускать первые фигурки по мотивам комиксов, сериалов и анимационных фильмов. Уже к шестидесятым подобным мерчем всерьез заинтересовались производители игрушек. И руководство американской компании Hasbro приняло судьбоносное решение о выпуске новой версии классических солдатиков, получивших общее название G.I. Joe. Именно «Солдат Джо» и стал первой экшн-фигуркой в истории. Уже в начале семидесятых Джо стал одной из самых узнаваемых игрушек Америки.

На фоне такого интереса к экшн-фигуркам свои линейки запустили в производство крупнейшие производители комиксов в США: DC и Marvel. А следом за ними подтянулись и представители киноиндустрии, особенно после ошеломительного успеха «Звездных войн». Именно после выхода в 1977 году первой части культовой саги любимых героев начинают сметать с полок не только дети, но и взрослые. И не на подарок юным родственникам, а для того чтобы получить очередную фигурку в собственную коллекцию.

К девяностым годам коллекционные фигурки были популярны уже далеко за пределами Соединенных Штатов. Особенно они пришлись по вкусу японцам, которые тоже выпускали свои игрушки самых разных масштабов. Чего только стоили боевые роботы Gundam. С тех пор и до нашего времени индустрия только развивалась. Появлялись специализированные издания и магазины. А стоимость некоторых экземпляров из шестидесятых теперь исчисляется десятками тысяч долларов.

Классификация фигурок

Современные коллекционеры условно делят доступные статуэтки на множество категорий по самым разным критериям. В первую очередь это:

Производитель. Все же основная масса подобной продукции выпускается крупными компаниями, к примеру, американскими Hasbro, NECA или Mattel, а также японскими Kotobukiya, Kaiyodo и Max Factory. Причастность к определенной игровой, комиксовой, анимационной или киновселенной. Статическая или подвижная модель.

Это только несколько ключевых характеристик. Также фигурки различаются по размеру, классам (обычные, делюкс и премиум), стоимости и другим критериям.

Остерегайтесь подделок!

Все чаще игрушки известных мировых производителей пытаются копировать в некоторых азиатских странах. Особенно это касается Китая, с торговых площадок которого по всему миру распространяются подделки известных продуктов. Поэтому следует внимательно относиться к каждой сделке с коллекционерами или покупке в незнакомых местах. Иначе вместо редкой фигурки можно обзавестись куском дешевого пластика. И обойдется такая «радость» в большинстве случаев в круглую сумму.

Так что приобретать новые пополнения для коллекции лучше всего у проверенных продавцов, если речь идет о редких экземплярах. Или непосредственно у производителя, когда дело касается недавно выпущенных моделей.

Коллекционирование фигурок в Украине

На постсоветском пространстве распространенное в Америке, Японии и ряде других стран хобби стало набирать популярность лишь с приходом нового столетия и распространения всемирной сети. Интернет и сейчас остается единственной возможностью связаться со многими производителями, официально отсутствующими на украинском рынке. А специализированные форумы и другие ресурсы помогут оперативно найти редкие экземпляры, находящиеся в частных коллекциях.

Большинство любителей фигурок из Украины и соседних стран чаще всего пополняют коллекцию благодаря знакомым за рубежом или крупным торговым площадкам вроде Amazon и eBay. Однако некоторые производители, постепенно приходят на наш рынок.

Заслуживает упоминания интернет-магазин FragStore, который один из первых в Украине стал продавать фигурки и статуэтки по мотивам комиксов, фильмов и игр. Именно благодаря данному интернет-магазину в сети появились фигурки известных героев. Пусть пока что зачастую это небольшие коллекционные тиражи. Но со временем ценность таких фигурок только вырастет благодаря их уникальности.

Заключение

Коллекционирование фигурок – это интересное и увлекательное занятие. Благодаря разнообразию статуэток, которые выпускаются во всем мире, такое хобби привлекает людей самого разного возраста. Для некоторых это отличный способ заработка на перепродаже эксклюзивных экземпляров. Для других – возможность вернуться в детство или способ быть ближе к любимым персонажам. Главное, что такое хобби дарит огромному количеству людей массу ярких незабываемых моментов и положительных эмоций.