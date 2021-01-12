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Кольоровий одяг взимку: як навчитися додавати в образи родзинки

Кольоровий одяг взимку: як навчитися додавати в образи родзинки

Чомусь завжди взимку наші гардероби поповнюються чорними пуховиками, штанами та чобітьми, а в кращому випадку – голубими джинсами. Більшість вважає, що зима – це ідеальний період, щоб носити ахромати.

Школа стилю Pump Your Style, засновницею якого є українська стилістка Марина Мартинів, опублікувала у своєму інстаграмі рекомендації для тих, хто хоче зазнати змін у своєму образі.

Якщо хочете, щоб ваш образ навіть взимку був оригінальним – полюбіть кольорові речі. Для цього не обов’язково одягатися у кольоровий одяг з ніг до голови. Достатньо буде додати лише декілька акцентів.

Як не боятися кольору в зимових образах

Розпочніть додавати колір із головних уборів та шарфів

У такому випадку ви зможете легко відкласти аксесуари, якщо вам не сподобається експеримент і витратите значно менше коштів, аніж у випадку із взуттям чи верхнім одягом. Також аксесуари ви змінюватимете в рази частіше, отже, колір не набридатиме, а палітра може коливатись від червоного до зеленого.

Обирайте один яскравий акцент у образі

Якщо ви новачок у кольорових поєднаннях, то достатньо для початку обирати один яскравіший відтінок для комплекту, решта ж елементів нехай будуть ахроматами або у приглушених тонах. Так поступово ваше око звикне до новизни і ви будете готові до все більших експериментів.

 

Як взимку додавати колір до образів
Як взимку додавати колір до образів / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Користуйтесь схемами поєднання кольорів

Ми розуміємо, що часом важко визначитись, що і з чим поєднувати. Тому рекомендуємо користуватись готовими схемами, що значно спростять вам завдання. Готові схеми з кольорами можна знайти в інтернеті або додатку Color Wheel.

Як взимку додавати колір до образів
Як взимку додавати колір до образів / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Якщо ви тільки починаєте працювати з кольором, уникайте неонових відтінків

Це доволі ризиковані кольори, які далеко не усім пасують, до того, приковують до себе абсолютно всю увагу. Краще обмежитись глибшими і насиченішими барвами.

Як взимку додавати колір до образів
Як взимку додавати колір до образів / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Дублюйте колір в аксесуарах і принті

 

Якщо ж ви одягли блейзер у гусячу червону лапку, то можете сміливо обирати сумку чи взуття того ж червоного кольору. Таким чином відтінки повторюватимуться в образі і акцент не падатиме на один елемент.

Як взимку додавати колір до образів
Як взимку додавати колір до образів / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Компенсуйте колір макіяжем та манікюром

Для консерваторів рекомендуємо звернути увагу на колір помади чи лаку на нігтях, що теж є складовими образу. Ви можете обрати total black лук, проте зробити акцент на червоній помаді чи смарагдовому лаці. Помаду ж завжди можна стерти чи змінити.

Як взимку додавати колір до образів
Як взимку додавати колір до образів / Фото з Instagram / @pumpyourstyle.studio

Источник: fashion.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мода

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