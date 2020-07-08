Комментарий из трех слов установил рекорд YouTube

Забавное высказывание музыканта к клипу певицы Билли Айлиш собрало миллионы лайков. YouTube наградил его памятной табличкой.

Комментарий шведского музыканта Сета Эфермана, состоящий из трех слов, установил рекорд на YouTube. Об этом сам парень рассказал на своей странице в Twitter.

Эферман написал забавный комментарий к клипу американской певицы Билли Айлиш Bad Guy. Парень использовал игру слов, написав: I’m the bald guy - Я лысый парень. Оригинальное название трека Bad Guy - Плохой парень.

Комментарий собрал три миллиона лайков, за что представители YouTube наградили его памятной табличкой.

После этого музыкант стал популярным. На его канал подписаны 3,5 миллиона людей. Эйферман исполняет cover-версии мировых хитов, играя при помощи подручных средств: приставки Nintendo и подушки.

Источник: korrespondent.net/

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