Концерт LP в Харькове откроют сестры-близняшки из Лондона

В субботу, 13 апреля, в Харькове впервые даст концерт яркая американская певица LP. Исполнительница выступит в нашем городе в рамках своего первого мини-тура по Украине.

Первый концерт LP в Харькове пройдет во Дворце спорта. Далее Лаура Перголицци выступит в Киеве, Одессе и Львове. Певица представит композиции из своего последнего альбома "Heart to Mouth", мировой тур в поддержку которого стартовал в январе в США и охватит 14 стран, включая Украину.

Откроет концерт харизматичный дарк-поп дуэт из Лондона Bloom Twins. В состав группы входят сестры-близняшки Аня и Соня Куприенко. Девушки родились в Броварах, в пять лет начали играть на музыкальных инструментах, а уже в 16-летнем возрасте подписали свой первый профессиональный контракт и перебрались в мировую столицу музыки Лондон.

Дебютный сингл "Fahrenheit" – кавер на трек британской электропоп-группы Kish Mauve – увидел свет в 2013-м, когда участницам Bloom Twins было всего 17. Композиция получила премию MTV IGGY Artist of the Week, а критики отметили изысканный вокал сестер и фортепианные аранжировки. К слову, Аня и Соня не только поют, но и играют на клавишных, флейте и губной гармошке.

Несмотря на переезд в Великобританию, сестры позиционируют себя как украинки и не остаются в стороне от событий в стране: в 2014-м в поддержку Евромайдана они перепели правозащитный гимн Боба Марли "Get up Stand up” – в интерпретации Bloom Twins композиция получила название “Get up Stand up #WeAreUkraine". На протяжении следующих нескольких лет группа выпустила ряд синглов, продолжая исследовать новые грани музыки. На данный момент сестры работают над своим первым мини-альбомом.

Среди поклонников Bloom Twins – музыканты с мировыми именами. Группа выступала на одной сцене с Eels, Duran Duran, Seal, Нилом Роджерсом и другими известными исполнителями.

Купить билеты на концерт в Харькове можно здесь. Количество билетов ограничено, поэтому поторопитесь!



Расписание украинского тура LP и Bloom Twins:



13 апреля – Харьков, Дворец спорта

14 апреля – Киев, Дворец спорта

16 апреля – Одесса, Дворец спорта

18 апреля – Львов, Велотрек «СКА».

Новости портала «Весь Харьков»