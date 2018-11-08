Кончиты Вурст больше нет: что произошло с тяжелобольной звездой «Евровидения»

Австрийский певец Том Нойвирт признался, что в этом году выйдет его новый альбом и, что Кончите пора умереть

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, еще в марте объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Об этом артист написал в Instagram.

По словам музыканта, он живет со своим диагнозом уже много лет. Нойвирт отметил, что не хотел публично раскрывать статус, но бывший партнер угрожал, что обнародует его. «Я никому не дам права напугать меня и влиять на мою жизнь таким образом», — подчеркнул певец.

Теперь Том Нойвирт решил, снова шокировать своих фанатов и объявил, что Кончиты больше не будет. Он решил кардинально поменять свой имидж и стал более мужественным и что уж таить симпатичней. В своем Инстаграмм он также признался, что больше не хочет носить платья и другие женские предметы одежды.

Об очередном перевоплощении певца свидетельствуют и опубликованные им фотографии в Instagram, где он в новом образе разбивает сердца фанаток.

Певец сообщил, что в этом году должен выйти его новый альбом, после чего с образом Кончиты будет покончено. По его словам, его мужское начало дает о себе знать в последнее время все более отчетливо, что вновь привело его к состоянию творческого поиска. Певец отметил, что все чаще сомневается в себе и выбранном им образе.

В образе Кончиты Вурст Том Нойвирт выиграл песенный конкурс «Евровидение» в 2014 году в Копенгагене. Певец исполнил композицию Rise Like a Phoenix, направленную на поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Австрийская певица решила поэкспериментировать со внешностью и попрощалась с образом, который несколько лет назад удивил всю Европу. Вурст отрезала свои длинные черные волосы и перекрасилась в блондинку.

Но певица оставила свою фирменную бороду, которую на этот раз тоже перекрасила в белый цвет, правда с слегка лимонным оттенком. В новом образе певица предстала на фото, выложенных на ее странице в Instagram.

На снимках она позирует в роскошном платье до пола в черную полоску. Завершила образ Вурс серыми кедами.

В таком виде Вурст приняла участие в мероприятии «Бал жизни» (Life Ball-2018). Оно проводится каждый год в Вене и является крупнейшим благотворительным фестивалем в Европе. Во время мероприятия проводится сбор средств для борьбы с ВИЧ.

Источник: http://politeka.net

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