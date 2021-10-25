Кондратюк, лежа под аппаратом ИВЛ, жестко обратился к антивакцинаторам

У него диагностировали коронавирус. Это было еще весной 2021 года. Тогда ему пришлось отойти от работы на долгое время. После выздоровления Кондратюк еще долго восстанавливался.

Пока мужчина лежал с кислородной маской на лице, он сделал снимок, который сейчас прикрепил к своей публикации на очень важную тему.

Кондратюк обратился к тем, кто против вакцинирования

Мужчина рассказал, что он сам вакцинировался препаратом Модерна еще этим летом. Он вообще не пожалел о том, что ввел вакцину — теперь это не только защищает его иммунную систему, но и способствует тому, что он может без проблем посещать заведения и выехать из страны.

Своих поклонников он призвал сделать тоже самое, руководствуясь здравым разумом. Кондратюк заявил, что вакцина — это единственное, что может хоть как-то ослабить симптомы болезни.

"Если вы – современный человек, то у меня вопрос: почему некоторые из вас постят бред о вреде вакцинации от COVID-19?", — обратился к своим поклонникам телеведущий.

[caption id="attachment_208776" align="aligncenter" width="452"] Кондратюк обратился к тем, кто против вакцинирования[/caption]

Игорь Васильевич отметил, что если кто-то из его поклонников сознательно не хочет сделать прививку, то пусть напишет в комментариях: "Я сознаю, что могу быстрее покинуть этот мир из-за неприятия вакцинации".

[caption id="attachment_208774" align="aligncenter" width="600"] Кондратюк обратился к тем, кто против вакцинирования - комментарии публики[/caption]

Данная тема сейчас особенно остро обсуждается в обществе, поэтому в комментариях к Фейсбук-публикации Кондратюка разразились споры между теми, кто поддерживает вакцинацию, и теми, кто остро против нее.

Источник: 1 Минута