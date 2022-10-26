Корисні поради для тих, хто боїться готувати

Навіть якщо людина не є фанатом кулінарії і не любить готувати, їй все одно час від часу доведеться це робити − для себе, сім'ї, друзів. Не розбираючись в приготуванні блюд, людина починає шукати рецепти в Інтернеті. До того ж сьогодні є безліч кулінарних шоу на телебаченні, а також тематичних відео у соціальних мережах, що їх створюють блогери. Все це допомагає навчитися готувати і їсти вдома, а не в кафе чи ресторані. Та й замовляти їжу додому також не буде потреби.

Домашня кухня, як і відвідування VIP Casino у зручний час та в комфортній домашній обстановці, має безліч переваг. По-перше, вона корисніша, адже є можливість враховувати власні уподобання та особливості дієти, використовуючи тільки потрібні й якісні інгредієнти. По-друге, приготування домашньої їжі суттєво заощаджує бюджет, що буде відчутно майже одразу.

Однак багато людей не просто не хочуть, а саме бояться готувати самостійно: процес приготування їжі здається їм складним, незрозумілим, важким. Вони вважають, що зіпсують продукти, що страви вийдуть прісними та несмачними. Але цілком можливо уникнути подібних страхів і проблем. Як це зробити та почати готувати?

Знайти підходящі рецепти

Варто почати з більш простих, але смачних та корисних блюд, що, звісно, будуть до смаку. На щастя, в Мережі можна знайти безліч відповідних рецептів з фотографіями. Комусь буде зручно дивитися відео, адже саме ролики допоможуть максимально розібратися в процесах та послідовностях приготування страв.

Планувати покупку продуктів заздалегідь

Перед тим як відправитися до магазину за продуктами, слід подивіться, що вже є в холодильнику. Необхідно запам'ятати кілька простих правил:

Завжди позбавлятися прострочених та зіпсованих продуктів. Складати список того, що потрібно купити, ґрунтуючись на власних уподобаннях у їжі. Не купувати те, що зазвичай не використовується: варто дотримуватися обраних рецептів.

Зайві продукти можуть із часом зіпсуватися та вирушити до смітника після закінчення терміну придатності. Тому рекомендується скласти зразкове меню на кожен день − із понеділка по неділю, а також відправлятися за покупками один-два рази на тиждень. Не буде зайвим завантажити на смартфон програму, що може запропонувати рецепт на основі тих продуктів, які вже є. Насамперед слід використовувати те, що скоро зіпсується.

Думати про своє здоров'я

Бажано готувати лише ті страви, що є корисними та улюбленими. Можливо, людина є вегетаріанцем, або за рекомендацією лікаря їй потрібно знизити рівень холестерину. Не варто відкладати готування до вечора, коли накопичується втома, або займатися цим в обмежений проміжок часу. Готування поспіхом може призвести до небажаних наслідків. Можна готувати одну й ту ж страву раз на тиждень, щоб добре запам'ятати послідовність дій і навіть знайти власний ідеальний склад.

Не залишатися консервативним

Не слід боятися експериментувати із використанням продуктів. Наприклад, курку з супу можна використати для приготування сендвічів, а із залишків овочів для рагу зробити салат або соус. До процесу слід підходити творчо, із душею, щоб він приносив максимальне задоволення та не був у тягар.

Не слід думати, що для створення вишуканої страви потрібні майстерність та навички професійного кухаря, складний рецепт, екзотичні продукти або якась особиста схильність чи талант. Можна все зробити дуже просто, використавши звичайні продукти, при цьому результат буде дійсно неймовірним. На домашній кухні людина є шеф-кухарем і можете діяти так, як їй хочеться. Головне – почати готувати та експериментувати.

Новости портала «Весь Харьков»