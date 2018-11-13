Король Марокко случайно уснул возле Мелани Трамп и стал звездой соцсетей

Король Марокко Мухаммед VI случайно задремал во время встречи мировых лидеров в Париже и стал объектом шуток. Особое внимание прессы привлекло то, что он сидел в тот момент рядом с Меланией Трамп, супругой президента США. Соответствующее видео было опублковано в YouTube.

Курьезный инцидент произошел во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона. Король Марокко тут же попал в объекты видеокамер. Пользователи Интернета пошутили, что теперь Мухаммед VI может смело заявлять, что спал с Меланией Трамп.

Источник: newsone.ua

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