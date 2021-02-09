Королевский кекс к чаю с двумя видами вкусного теста, с которыми даже новичок справится

Кекс получается слегка влажным, в разрезе очень красивым, а вкус действительно королевский.

По желанию кекс можно украсить глазурью. Для этого нужно просто смешать 100 г сахарной пудры и 2 столовых ложки лимонного сока.

Ингредиенты:

мука – 200 г

яйца – 4 шт.

масло сливочное – 200 г

сахар – 180-200 г

разрыхлитель –2 ч. л.

какао – 30 г

молоко – 50 г

один лимон

щепотка соли

Приготовление:

1. В миску кладем яйца, сахар и щепотку соли. Взбиваем миксером 2 минуты.

2. Добавляем растопленное сливочное масло, и сразу просеиваем муку. Всыпаем разрыхлитель. Перемешиваем миксером до однородности.

3. Тесто делим на две половины. Они не обязательно должны быть равными.

4. К одной части теста просеиваем какао-порошок через сито, вливаем молоко. Перемешиваем.

5. К другой части теста добавляем цедру одного лимона и сок половины лимона. Перемешиваем.

6. В форму выкладываем два вида теста в произвольном порядке. Сверху выравниваем лопаткой. Выпекаем в духовке примерно 40-45 минут при 180 градусах.

Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Источник: 1 Минута