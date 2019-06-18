Королевство слонов: в Харьковском зоопарке рассказали о содержании великанов

Их вес достигает пяти тонн, высота трех метров, а хобот вообще не имеет аналогов в природе. Второе по величине наземное животное - азиатский слон на сегодняшний день в природе находится под угрозой исчезновения, говорят специалисты. По словам заведующего зоологической частью Харьковского зоопарка Олега Грищенко, зоопарки играют очень важную роль в сохранении этих видов, а вот получить такого питомца себе не так просто. Вариантов два -или купить хоботастого в национальных парках стран Африки за огромные деньги, или же стать участником программы по разведению этих животных. Слон Аун проживающий сейчас в городском зоопарке попал сюда как раз по одной из таких программ, в отличие от его любимой слонихи Тенди, кторая уже родилась в Украине.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью

С 1925 года наш зоопарк содержит в своей коллекции азиатских слонов. И периоды когда их у нас не было, были незначительны на сегодняшний день мы имеем две особи, содержим двух животных, самку Тенди и самца Аун Нейн Лея. На сегодняшний день, изменились условия при которых необходимо содержать слонов и Харьковский зоопарк в данном случае один из первых зоопарков Украины, который эти условия выполняет.

Это такие условия, как просторные вольеры с большими бассейнами, песчаное покрытие снаружи и в помещениях и высококвалифицированные смотрители за животными.

В зоопарках огромное внимание уделяют тренингам. Коммуникация со слонами позволяет не только дрессировать, но и без стресса для животных проводить осмотры и различные процедуры, рассказывает заведующий отделом слонов и бегемотов Юрий Даниленко.

Юрий Даниленко, заведующий отделом слонов и бегемотов

Очень важно чтобы слон доверял смотрителю и не боялся прикосновений, тогда такие манипуляции как, например, взять кровь, сделать смыв из хобота или осмотреть полость рта воспринимается животным спокойно. Особое внимание уделяется ревизии ног, своеобразному слоновьему педикюру. Конечно же это делается не ради эстетической красоты, а для того чтобы расчистить подошву и ногти, которые необходимо содержать в хорошем состоянии.

Саму процедуру проводят в среднем за полчаса на одной ноге с помощью напильника и специальных ножей. Но специалисты уверяют, никакого дискомфорта кроме усталости животное не получает. Поэтому обычно говорит Юрий Даниленко, процедуру растягивают на несколько дней.

По окончании реконструкции, хоботастых жителей харьковского зоопарка ждет «Королевство слонов», так будут называться их новые апартаменты. В их расположении будут два зимних помещения и три открытых вольера с большими бассейнами.





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