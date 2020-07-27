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Коронавирус «оставил» без карнавала бразильский Сан-Паулу

Коронавирус «оставил» без карнавала бразильский Сан-Паулу

В бразильском городе Сан-Паулу перенесли на неопределенный срок карнавал из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

«И в школах самбы, и в карнавальных блоках (уличных вечеринках) понимают, что организовать карнавал на февраль следующего года нецелесообразно», — заявил мэр города Бруно Ковас, предположив, что карнавал может состояться приблизительно в «конце мая или начале июля» следующего года.

Рио-де-Жанейро, где проходит крупнейший карнавал в Бразилии, рассматривает возможность аналогичного шага.

Бразилия находится на втором месте в мировом антирейтинге по количеству зафиксированных случаев коронавируса, а также летальных исходов от осложнений болезни. Штат Сан-Паулу является эпицентром вспышки, на него приходится почти четверть всех погибших в стране.

В связи с пандемией в городе Сан-Паулу уже отменили гей-парад в июне, который является одним из крупнейших в мире, а также перенесли с июля на ноябрь «Марш за Иисуса», который ежегодно собирает миллионы людей.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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