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Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Президент Росії подовжує дивувати світ своїми суворими коронавірусними обмеженнями та соціальною дистанцією, якої він дотримується зі світовими лідерами та своїми підлеглими.

Російські ЗМІ пишуть про дуже суворі карантинні обмеження для тих російських чиновників, які мають наближатись до президента.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Путін прийняв лідера Німеччини за вже легендарним столом

Нещодавно повідомляли, що навіть сніг на цвинтарі, де Путін вшановував пам'ять загиблих під час блокади у Ленінграді, нібито дезінфікували.

Проте весь світ звернув увагу на безпрецедентні карантинні заходи під час зустрічі Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном 10 лютого.

Той довжелезний стіл став приводом для безлічі мемів та саркастичних жартів. Адже рідко коли світових лідерів під час зустрічі розділяє така відстань - аж шість метрів.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Після хвилі жартів у Кремлі пояснили, що це пов'язано з коронавірусними обмеженнями і небажанням президента Франції здавати російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним.

"Це справді пов'язано з тим, що деякі лідери дотримуються своїх правил і вони не планують взаємодіяти з приймаючою стороною в плані обміну тестами. Ми з розумінням до цього ставимося, це нормальна світова практика, але в цьому випадку тоді вступає протокол додаткових заходів щодо захисту здоров'я нашого президента та наших гостей одночасно. Тоді застосовується більша відстань", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Свого незмінного міністра закордонних справ Путін теж близько не підпустив

Французька преса раніше написала, що президент Макрон за порадою спеціальних служб відмовився надавати зразки слини, з якими б Росія отримала зразок його ДНК.

15 лютого пан Путіна всадив за той же стіл канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Так само, як і міністра оборони

Раніше Путін пив чай на величезній відстані від лідера Угорщини Віктора Орбана.

А 14 лютого Путін так само всадив за дуже довгий стіл міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також міністра оборони Сергія Шойгу.

Відстань не менша, ніж була на зустрічі з Макроном та Олафом, але стіл інший. Також глядачі помітили на фото посередині між Путіним та гостями певний пристрій. Припускають, що це очищувач повітря.

При цьому з керівниками Китаю та Казахстану Путін зустрічався на досить близькій відстані.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Чаювання з лідером Угорщини

Нагадаємо, що Путін заявляв про вакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", яку переважно не визнають в ЄС.

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Президент РФ Путін та голова КНР Сі Цзіньпін

Источник: bbc.com

Соцмережи на це не можуть не відреагувати:

Коронавірусні столи Путіна. Чому вони такі довгі (ФОТО)

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: путин

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