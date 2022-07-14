Короткое каре с удлиненной челкой: Елена Кравец из Квартала 95 похвасталась модной прической

Когда началась война, 45-летняя Елена Кравец, была в ужасе от всего происходящего. 24 февраля она собрала всю свою семью вместе, пряталась от тревог в безопасном месте, и вышла к поклонникам с патриотическим призывом. К слову, хочется отметить, что Елена Кравец, как и многие другие украинские знаменитости, обращалась и к российским коллегам. Она призывала опомнится и не бояться выйти на улицы с протестами.

Первые дни войны Елена Кравец была заплаканная и уставшая, как и все украинки, но сейчас, спустя 5 месяцев военного положения, она расцвела и похорошела. По последним фотографиям звезды это особенно заметно.

Последнее время Елена Кравец часто экспериментировала со внешностью, она стриглась коротко, фактически под мальчика, и всячески пыталась уйти от образа Юлии Тимошенко, который захватил ее со времен Квартала 95.

Получилось у нее достаточно хорошо, но уже сейчас известно, что поклонники Елены Кравец не полюбили ее кардинальные перемены в имидже.

Каре - эта прическа Елене Кравец больше к лицу, как считает требовательный зритель.

Вот новое каре Елены Кравец:

Источник: 1 Минута