Коротышка и шпала: история любви Юрия Горбунова и Катерины Осадчей, которая осталась за кадром – Катя впервые плакала на публику

Смелая Екатерина Осадчая и харизматичный Юрий Горбунов — одна из завидных пар украинского шоу-бизнеса. Но как же они познакомились?

Длинноногая Екатерина Осадчая пришла на канал 1+1 еще 12 лет назад и сразу стала ведущей программы «Світське життя». К слову, это шоу она ведет до сих пор, и в 2020 году ему исполнилось 15 лет.

Катя Осадчая

В чем секрет высоких рейтингов и популярности? Своими острыми вопросами ведущая заставала врасплох украинских и зарубежных звезд и политиков. Горбунов был голосом и лицом канала еще с 2006 года.

Юрий Горбунов и его супруга Катя Осадчая

В 2012 году Осадчая стала параллельно вести еще и шоу “Голос. Дети”, где ее партнером стал не менее известный телеведущий Юрий Горбунов. Именно с того момента и началась их трогательная романтическая история.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

5 лет длился тайный роман Горбунова и Осадчей, и лишь в 2017 году они решили рассказать об этом публике

Катя Осадча – настоящая леди

В этом же году родился их единственный совместный сын Иван.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая провели лето на пляже

Сейчас пара счастливо живет вместе, работают на телеканале 1+1. В их союз долго не могли поверить, ведь у них настолько разные характеры и темпераменты. Да и даже внешние параметры — Екатерина — высокая, а Юра — маленький. Но вопреки всем пересудам они живут счастливо и подают пример другим.

Источник: 1 Минута