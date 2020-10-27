Кошачье кладбище Натальи Варлей: почему из двух десятков питомцев осталось только двое?

Однако за славой и карьерой Наталье было очень сложно добиться простого человеческого счастья. В браках она была не очень счастливая. У нее было два неудачных брака, после расставания со вторым мужем Наталья узнала, что беременна. Рожала уже в одиночестве. После родов у нее были еще несколько непродолжительных случайных романо. Это и сподвигло ее на стереотип — завести много кошек.

Именно домашние животные помогли Наталье Варлей избежать тоски и одиночества

Наталья Варлей

В доме Натальи Владимировны всегда было и остается много кошек. Одно время их было два десятка, сейчас осталась парочка любимцев. Несколько питомцев умерли из-за возраста или болезни, других она отдала неравнодушным людям, ведь одной содержать такой настоящий приют очень сложно.

К тем животным, которые сейчас живут в доме Варлей, хозяйка подошла с креативом — назвала их Стипендия, Пенсия, Зарплата и даже суперагент Бонд. Наталья Варлей настолько привыкла к животным, и настолько тонко их понимает, что даже работает над книгой о психологии питомцев. Ее обещала выпустить еще с 2019 года, однако пока что никаких заявлений о том, что работа над книгой завершена, нет.

Источник: 1 Минута