Кошевой сделал громкое заявление о своем политическом будущем при Зеленском-президенте: «Буду учиться»

Евгений Кошевой рассказал о своей должности при возможной президентстве Зеленского.

Друг кандидата в президенты в избиркоме появился в пять часов вечера, передает Politeka. Кошевого сразу же окружили журналисты и начали задавать различные вопросы. Ранее ходили слухи о том, что Зеленский реально сделает своего товарища членом правительства Украины.

Однако Кошевой сказал, что в реальности он не говорил об этом с Зеленским всерьез. Однако сам Кошевой сообщил, что если будет надо, то этот вариант он не откидывает.

«Нет, мы об этом не говорили, разве в шутку. Но, это вопрос серьезный и если надо будет… Буду учиться, читать талмуды, если надо будет. А так… Пока что я – не», — ответил он.

Источник: hyser.com.ua

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